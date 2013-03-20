هلال احمر خراسان شمالي 100 مسافر گرفتار در برف را نجات داد

ابوالقاسم معماري در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: در پی بارش برف و كولاك سه شنبه شب در اكثر مناطق خراسان شمالي، پنج تيم امدادي هلال احمر استان به استعداد 20 نفر نيرو به همراه تجهيزات كافي، به گردنه هاي برف گير محورهاي خراسان شمالي اعزام شدند.

وي با بيان اينكه عمليات امدادرساني به مسافران نوروزي گرفتار در برف و كولاك از ساعت 23 شب گذشته در گردنه هاي اسدلي محور اسفراين- بجنورد و امين الله محور آشخانه- بجنورد آغاز شد، اظهار داشت: نيروهاي امدادي هلال احمر استان در اين عمليات ها به 100 نفر از مسافران نوروزی گرفتار در برف و كولاك در اين گردنه ها خدمات رساني كردند.

به گفته معماري 30 نفر از اين افراد گرفتار در برف و كولاك در پایگاه و مراكز اسكان اضطراری درنظر گرفته شده توسط این جمعیت اسكان داده شدند.

اين مسئول در ادامه عنوان كرد: گروه های سیار اعزامی به مناطق مذكور با چهار دستگاه آمبولانس، سه دستگاه خودرو نجات و سه دستگاه خودرو امدادی بيش از سه ساعت مشغول امدادرسانی به اين مسافرين بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تعطیلات نوروزی سال 92 هلال احمر خراسان شمالی برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی 22 پایگاه امداد و نجات بین شهری و پست های ثابت و مراکز کشیک هلال احمر را در محورهای این استان راه اندازی كرده است.

پایگاه های امداد و نجات این جمعیت در بدرانلو، سیساب، اسدلی، ایرج، چمن بید و دوراهی دشت استقرار يافته و همچنين جایگاه های ثابت کشیک تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان نیز در شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، فاروج، گرمه و جاجرم دائر شده اند.

علاوه بر آن در تعطیلات نوروزی پایگاه های امداد و نجات مناطق بین شهری کشانک، رباط قره بیل، امام سجاد(ع)، امام رضا(ع)، تنگه راز، سنخواست، دوراهی پیش قلعه و باباامان نیز به مسافران و رهگذران خدمات ارائه می کنند.

گروه های امدادی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از 25 اسفند سال 91 فعالیت خود را در سطح محورهای استان آغاز كرده اند و این طرح تا پایان تعطیلات نوروزی در 15 فروردین سال 92 ادامه خواهد داشت.

همچنين طرح راهنمایان جوان مسافرین نوروز92 نيز در قالب سیزدهمین طرح ملی راهنمایی مسافرین نوروزی، از سه شنبه 29 اسفندماه همزمان با سراسر كشور در خراسان شمالي نيز آغاز شده است.

در اين طرح كه از 29 اسفند 91 لغايت 15 فروردين 92 ادامه دارد؛ جوانان جمعيت هلال احمر خراسان شمالي در قالب 20 پست نوروزي، علاوه بر راهنمایی مسافرین نوروزی، خدماتی از قبیل توزيع بسته های فرهنگی به مسافرین و زائرین حرم قدس رضوی را نيز ارائه مي دهند.