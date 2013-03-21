منطقه نمونه گردشگری شاندیز پذیرای گردشگران نوروزی/ امامزادگان یاسر و ناصر جاذبه مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن امیر کلالی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت : شهرستان طرقبه شاندیز دارای مزیت های فراوان است که مهمترین آن نزدیکی و همجواری با بارگاه آقا علی بن موسی الرضا (ع) می باشد.

وی افزود : طرقبه شاندیز علاوه بر همجواری با مشهد مقدس ، خود نیز دارای جاذبه های گردشگری و جاذبه های مذهبی می باشد که تأثیر به سزایی در جذب گردشگر دارد.

فرماندار طرقبه شاندیز یکی دیگر از مزیت های مهم شهر طرقبه را باغات و فضاهای سبز در بخش کشاورزی دانست و گفت : تنوع زیاد محصولات کشاورزی و وجود این محصولات به نوعی خود باعث جذب گردشگر در منطقه شده است.

وی توسعه باغات و عزم جدی مسئولین امر را وظیفه و دغدغه آنان برشمرد و افزود : در حوزه گردشگری باید بر اساس طرح جامع از سرمایه گذاری های موجود استفاده كنيم.

امیر کلالی وجود برخی روستاها و اماکن گردشگری را نیز در جذب توریست بسیار مهم برشمرد و خاطر نشان کرد : باید با معرفی این مکان های تفریحی میزان حضور هر گردشگر و مسافر را در شهرستان افزایش دهیم.

فرماندار طرقبه شاندیز بیان کرد: امروز باید در حوزه فعالیت های رسانه ای ، توان خود را به کار گیریم و فعالیت های چشم گیر را نشان داده و تمامی ابعاد شهرستان را به زائرین معرفی نماییم.

فرماندار طرقبه شاندیز یکی از قابلیت های مهم هر شهر و منطقه را ، فعالیت های رسانه ای آن دانست و بيان کرد: انعکاس اخبار می تواند نقش موثری در شکل گیری اذهان عمومی در داخل و خارج آن منطقه داشته باشد.

وی فعالیت رسانه های شهرستان را برای معرفی بهتر طرقبه شاندیز ، بسیار مهم برشمرد و خواستار برنامه ریزی نشریات و رسانه های خبری برای جذب زائر و گردشگر شد.