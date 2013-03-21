بی ثباتی قیمت ها در بازار مسکن/ افتتاح نیمی از مسکن مهر در استان تهران

سال گذشته با وعده های مسئولان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن آغاز شد. مسئولان این وزارتخانه وعده داده بودند که امسال مسکن با افزایش قیمتی مواجه نمی شود و حتی ابوالفضل صومعلو معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره به خبرنگار مهر، گفته بود: قیمت مسکن در سال 90 افزایش یافت اما این افزایش کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بود. در حال حاضر هم با افزایش نرخ سود بانکی و افتتاح یک میلیون واحد مسکونی در سال 91 مطمئن هستیم که می توانیم بازار را کنترل کنیم و افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.

وی افزوده بود: در سال 90 مسکن بازارهای رقیبی مانند سکه، ارز و بورس داشت و کسانی که قصد داشتند تا زود به بازدهی سرمایه برسند، وارد این بازارها شدند اما با وجود اینکه در سال 90 طلا 100 درصد، بورس 35 درصد و ارز 80 درصد افزایش قیمت داشتند اما افزایش قیمت بخش مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی بود که علت آن سیاست اصولی دولت در تولید بیشتر مسکن و حمایت از تولید بود، البته عده ای به دنبال این هستند که در بخش مسکن قیمت پیشتاز ارایه دهند و با سوداگری بازار مسکن را به هم بریزند.

وی با بیان اینکه وظیفه دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی این است که تدابیری برای مقابله با سوداگری بخش مسکن اجرا کند، گفته بود: مطمئن باشید در سال 91 افزایش اجاره بها نخواهیم داشت!

این در حالی است که براساس آخرین بررسی ها سال گذشته قیمت مسکن تا 20 درصد افزایش یافته است و حتی در برخی از محله ها این رقم بیش از این هم بوده است. همچنین اجاره بها هم به دنبال افزایش قیمت مسکن با افزایش روبرو شد و حتی در محله های متوسط به متری یک میلیون تومان هم رسید.

در واقع ساخت و ساز های مسکن مهر و سیاست های تشویقی که دولت برای بافت های فرسوده در نظرگرفت هم نتوانست بازار مسکن که به عنوان یک کالای سرمایه ای در میان مردم شناخته می شود را کنترل کند و بازهم بازار مسکن با افزایش قیمت های زیادی مواجه شد.

افتتاح نیمی از مسکن مهر در استان تهران

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی در اظهار نظر دیگری گفته بود تا پایان سال ۹۲ هیچ ایرانی بدون خانه نخواهد بود و اگر سال ۹۰ هم مانند سال ۸۹ با همکاری بانک ها همراه باشد، به این هدف می رسیم. همچنین وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که سال 91، سال چیدن میوه های مسکن مهر است و تمامی واحدهای مسکن مهر در این سال به افتتاح می رسند.

این اظهار نظر در حالی یک روز پس از تعطیلات عید نوروز مطرح شد که در سال پیش از آن هم مسئولان وزارت مسکن سابق از عدم گرانی مسکن در سال جدید صحبت می کردند اما بنا بر اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی 19.5 درصد و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت آن در تابستان 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.2 درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، در دو سال اخیر که ساخت مسکن مهر با شتاب بیشتری شروع شد نه تنها ساخت و ساز انبوه مسکن تاثیری بر کاهش قیمت ها نداشت بلکه مسکن در شهرهای بزرگ با گرانی مواجه شد و حتی برخی از شهرهای کوچک هم که مناسب اقشار ضعیف بودند با گرانی مسکن روبرو شدند.

این در حالی است که ساخت و ساز های مسکن مهر در شهر های جدید اطراف تهران هم نتوانست قیمت ها را کنترل کند و حتی منجر به این شد که بنگاه های املاک در تمامی این شهرها به شکل فزاینده ای رشد کنند و بازار املاک را بهم بریزند.

در این بین حتی برخی از املاکی ها با استفاده از شرایط بوجود آمده اقدام به فروش امتیازهای مسکن مهر و یا خرید و فروش مسکن مهر کردند در حالیکه بارها از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است که خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است.

مشکل تامین زیرساخت در سایت های مسکن مهر

از سوی دیگر سایت‌های مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران هنوز با مشکل زیرساخت روبرو هستند و با وجود تکمیل برخی از ساختمان‌ها نداشتن آب و برق باعث شده که این واحدها به متقاضیان تحویل داده نشود. به همین جهت، تاپایان سال جاری تنها ۵۰ درصد از و احدها (۸۷ هزار و ۴۵۳ واحد) به متقاضیان تحویل داده می شود و براساس وعده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مابقی واحدها در سال آینده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

به عنوان مثال، در شهر جدید پرند تاکنون ۱۲ هزار واحد مسکن مهر از ۱۰۰ هزار واحد ساخته شده در این شهر، با تکمیل خدمات تحویل متقاضیان شده است و حدود ۲۶ هزار واحد هم تاپایان سال تحویل می‌شود و تکمیل مابقی واحدها هنوز به جایی نرسیده است و ۱۳ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس که از سال ۸۹ ساخت و ساز آن آغاز شد بطور کامل تحویل داده نشده است.

همچنین، برخی از تعاونی های مسکن مهر به تعهدات خود در زمینه تکمیل واحدها عمل نکردند و متقاضیان با سرگردانی میان اداره تعاون استان تهران و شرکت عمران شهرهای جدید مواجه هستند و در نهایت هم جواب قابل قبولی را از متولیان این امر نمی گیرند.

در واقع باوجودیکه مسکن مهر آمده بود تا متقاضیان را در مدت یک تا دو سال خانه دار کند اما با گذشت 4 سال هنوز بخشی از متقاضیان مسکن مهر نتوانسته اند واحد خود را تحویل بگیرند.