شکست سد کنکور برای 3دانشگاه/ تعیین تکلیف نحوه جدید پذیرش دانشجو پس از نوروز

تستی شدن سوالات کنکور دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای سال 91 بود که سازمان سنجش نخستین تغییرات را در کنکور دکتری 91 اعمال کرد؛ بر این اساس، تمام سئوالات عمومی و اختصاصی کنکور نیمه متمرکز دکتری سال 91 در تمام رشته‌های آزمایشی به صورت تستی چهار گزینه‌ای شد.

تاثیر آزمون کتبی دکتری در قبولی نهایی

از دیگر تغییرات و تصمیماتی که سال گذشته در کنکور دکتری 91 اعمال شد، تاثیر آزمون کتبی در پذیرش نهایی داوطلبان این کنکور بود.

این در حالیست که در سال 90، آزمون کتبی هیچ تاثیری در پذیرش نهایی داوطلبان نداشت.

یک تغییر ثابت دیگر در کنکور دکتری

سال 91 برای داوطلبان آزمون دکتری یک تغییر دیگر هم به همراه داشت و آن تخصصی تر شدن کنکور دکتری بود، دانشگاهها و برخی داوطلبان که از برگزاری صرف آزمون عمومی دکتری در سال 90 انتقاد داشتند، در سال 91 با کنکور تخصصی دکتری مواجه شدند.

تغییر وزن آزمون دکتری

یکی از گسترده ترین خواسته متقاضیان کنکور دکتری در سال 91 توسط متولیان کنکوری کشور محقق شد و آن مساوی شدن وزن آزمون کتبی و مصاحبه بود؛ از کنکور 92 این وزن مساوی و 50-50 شد.

تجمیع دفترچه سوالات ارشد آزاد

در سال جاری، برخی آزمونهای دانشگاه آزاد هم دچار تغییر و تحولات اساسی شد، یکی از نخستین تغییراتی که در سال 91 از سوی مرکز آزمون این دانشگاه اعلام شد، تجمیع دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد بود.

در سنوات گذشته حدود 400 دفترچه سئوال برای مقطع کارشناسی ارشد توزیع می شد که این تنوع دفترچه ها ایجاد مشکل می کرد اما در سال گذشته دفترچه ها تجمیع شد و به 130 نوع دفترچه رسید.

پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد

با اقداماتی که سال گذشته از سوی رئیس دانشگاه آزاد صورت گرفت، پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی این دانشگاه بدون آزمون شد و داوطلبان از بهمن ماه 91 بدون شرکت در کنکور به کلاسهای درس رفتند.

تجمیع کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد با سراسری

به گزارش مهر، یکی از مهمترین تغییراتی که زمزمه آن از سالهای گذشته شنیده می شد تجمیع آزمونهای سراسری و دانشگاه آزاد بود. این اتفاق بالاخره رخ داد و دانشگاه آزاد هیچ کنکور پزشکی و غیرپزشکی برگزار نمی کند، بلکه زحمت برگزاری آن بر گردن سازمان سنجش افتاد.

پذیرش بدون آزمون در کارشناسی و کاردانی

پس از تجمیع کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد، یک اتفاق دیگر هم که رخ داد این بود: داوطلبان از این پس می توانند در پذیرش بدون آزمون، دانشجوی کارشناسی شوند.

سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه آزاد از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری اقدام به پذیرش بدون آزمون داوطلبان در مقاطع کاردانی و کارشناسی کردند این تغییر مهم و بزرگ در راستای اجرای قانون حذف کنکور بود.

حذف کنکور 10000 رشته محل از 3 دانشگاه بزرگ کشور

یکی دیگر از مهمترین تغییرات و اقداماتی که سال گذشته در فرایند سد کنکور صورت گرفت، حذف کنکور 10 هزار رشته محل در دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی و غیردولتی بود.

پیش دانشگاهیها کنکوری شدند

دانشگاه پیام نور هم از تغییرات نود و یکی کنکور به دور نبود و سال گذشته اعلام کرد که متقاضیان کنکور در دوره پیش دانشگاهی می توانند در کنکور فراگیر شرکت کنند.

این تغییر در سال 91 برای نخستین بود که در تمام کنکورهای برگزار شده کشور رخ می داد و به بسیاری از داوطلبان این فرصت را داد که بدون اتلاف وقت وارد دانشگاه شوند.

یک طلسم کنکوری شکسته شد

به گزارش مهر، پس از سالها برگزاری کنکور تشریحی دکتری در دانشگاه آزاد و با تغییر مدیریت مرکز آزمون این دانشگاه، طلسم این شیوه کنکور شکست و از اسفندماه 91 کنکور دکتری دانشگاه آزاد برای نخستین بار به شیوه تستی برگزار شد که داوطلبان هم از برگزاری این آزمون راضی به نظر می رسیدند.

آخرین تصمیمات حذف کنکور در سال 93

در سال 91، مهمترین اقدامات برای قانون حذف کنکور اتخاذ شد؛ به همین منظور سازمان سنجش با طراحی یک سناریو به کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد کرد که از سال 93 در برخی رشته های پر رقابت کنکور برگزار شود. برخی از این تغییرات به مزاج مجلسیها خوش آمد اما تصویب آن برای بعد از تعطیلات نوروز در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین در راستای اعمال تغییرات در پذیرش دانشجو، شورای سنجش و پذیرش به ریاست وزیر علوم تشکیل شد.

به گزارش مهر، سال 91 برای کنکورهای مهم سال گذشته و سالهای آینده، مهم و تاثیر گذار بود، زیرا در راستای رضایت داوطلبان و تسهیل امر پذیرش دانشجو در دانشگاه این تغییرات تاثیر گذار از سوی آموزش عالی کشور صورت گرفت.