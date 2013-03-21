برگزاری جشن نوروز در اوکراین با حضور وزرای خارجه و فرهنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر لئونید کاژارا وزیر امور خارجه اوکراین با ابراز خرسندی نسبت به حضور خود در مراسم عید نوروز اظهار داشت: ما با همدیگر عید نوروز که تاریخ چند هزار ساله دارد و میلیونها نفر آن را در کشورهای مختلف جشن می گیرند را گرامی می داریم.

وی عید نوروز را باعث اتحاد مناطق، اقوام و ملتها قلمداد کرد و این عید بزرگ را عید جشن خانواده ها و دید وبازدید و تشدید دوستی و محبت بین مردم دانست.

کاژارا با اشاره به تاثیر عید نوروز بر گفتگو بین ملتها و تقویت احترام متقابل گفت: عید نوروز در بین فرهنگهای متنوع و ملتها با قومیتهای گوناگون موجب تقویت مراودات و ارتباطات اجتماعی می شود و اوکراین نیز با ترکیب اقوام گوناگون خود توجه خاص به این عید بزرگ دارد.

لئونید کراوچوک رئیس جموری اسبق اوکراین با تبریک عید نوروز به تمامی ملتها گفت: فروپاشی شوروی در شکل گیری تحولات جدید موجب شد عید نوروز از حصار محرومیتها خارج شود و ما امروز شاهد هستیم تمامی ملتها عید نوروز را جشن می گیرند.

وی عید نوروز را با قدمت بیش از سه هزار سال بسیار حائز اهمیت قلمداد کرد و آن را آداب و رسوم والا و پسندیده ملتها قلمداد کرد.

لئونید نووخاتکو وزیر فرهنگ اوکراین با اشاره به نقش تفاهم و تعامل در فرهنگها، عید نوروز را عامل وحدت و گفتگو ملتها و ادیان مختلف توصیف کرد و گفت: اوکراین آمادگی دارد با ملتهای حوزه تمدن نوروز تعاملات فرهنگی خود را گسترش دهد.

الکساندر پوپوف شهردار کی یف نیز با تبریک عید نوروز به حاضرین در این مراسم اظهار داشت ما در شهر کی یف 130 قوم داریم که بیش از 10 درصد از اهالی کی یف از اقوام مختلف جشن نوروز را گرامی می دارند.

در این مراسم سفرای جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، عراق، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان حضور داشتند. سفیر قرقیزستان بعنوان شیخ السفرا پیام 10 کشور حوزه تمدن نوروز را به نمایندگی سفرای 10 کشور قرائت نمود.

همچنین با نمایش فیلمهای حاوی آداب و رسوم نوروز در هر کشور، و گروههای آواخوانی با اجرای موسیقی سنتی برنامه های هنری را اجرا نمودند، در حاشیه مراسم نیز نمایشگاه آثار فرهنگی و تاریخی ده کشور و آداب نوروز به نمایش گذارده شد.