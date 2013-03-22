بيش از 87 هزار مسافر به پست هاي هلال احمر قم مراجعه كردند

عليرضا ظهيري در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ ضمن تبريك فرارسيدن سال جديد، به فعاليت هاي جمعيت هلال احمر قم اشاره و ابراز داشت: طرح امداد نوروزي جمعيت هلال احمر در قالب طرح ملي راهنمايي مسافران نوروزي از 27 اسفندماه آغاز و تا پايان تعطيلات ادامه خواهد داشت.



وي با اشاره به استقرار 30 اكيپ از استان قم در نقاط مختلف و ورودي اين شهر عنوان كرد: از اين تعداد 36 اكيپ ثابت و 4 اكيپ سيار فعاليت مي كنند كه از اين تعداد نيز سه اكيپ به شكل شبانه روزي فعاليت دارند.



مديرعامل جمعيت هلال احمر استان قم با اشاره به توزيع 18 نوع بروشور با موضوعات گوناگون در قالب بهداشت، راهنمايي و رعايت نكات ايمني بين مسافران ابراز كرد: در ايام نوروز هشت هزار و 800 كيف كمري امدادي و پنج هزار كيف كارتني امداد بين مسافران نوروزي توزيع خواهد شد.



وي درباره نيروهاي فعال در اكيپ هاي هلال احمر قم ابراز داشت: 360 نفر روز در طرح امداد و راهنمايي مسافران نوروزي فعاليت مي كنند.



ظهيري همچنين با اشاره به برپايي خيمه هاي نماز ابراز داشت: در روز نخست سال هزار و 61 نفر به اين خيمه ها مراجعه كرده اند.



وي همچنين ادامه داد: در اين مدت 78 هزار و 900 برورشور كه در موضوعات گوناگون تهيه شده در اختيار مسافران قرار گرفته است.