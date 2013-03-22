خاموشی برج میلاد در شب شهادت حضرت فاطمه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های نوروزی برج میلاد تهران با اجرای ویژه برنامه هایی در سوگواری دخت نبی اسلام حضرت فاطمه (س) و اجرای برنامه های موسیقی سوگواری اقوام ایرانی ادامه خواهد یافت.

برج میلاد تهران از چهارم فروردین که همزمان با روایت اول شب شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها است، میزبان هیئتهای مذهبی پایتخت و مداحان اهل بیت خواهد بود.

همچنین آیین های سوگ اقوام ایرانی از سراسر ایران همچون سنج و دمامه زنی بوشهری ها، کرنانوازی گیلانی ها، سوگواری اقوام لرستان و... در برج میلاد تهران حضور داشته و برای بازدیدکنندگان و گردشگران مراسمهای سوگواری خود را اجرا می کنند.

همچنین همزمان با شب شهادت بانوی دو عالم چراغهای برج میلاد تهران از اذان مغرب تا نیمه شب خاموش خواهد شد.

جشنواره نوروزی برج میلاد تهران از 25 اسفند 91 در بخشهای مختلف همچون برگزاری مسابقات ورزشی، ویژه برنامه برای کودکان، دهکده حیوانات، برپایی بزرگترین سفره هفت سین ایرانی، برپایی غرفه های لباس و غذاهای سنتی ایرانی آغاز شده و تا 16 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

علاقمندان، گردشگران و شهروندان تهرانی می توانند همه روزه از ساعت 10 تا 22 برای خرید سوغات اقوام ایرانی و بازدید از برج میلاد تهران به بلندترین برج کشور مراجعه کنند.