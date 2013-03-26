ساخت سریال "نوشدارو" به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سریال تلویزیونی "نوشدارو" به کارگردانی جواد اردکانی که از اول مهر ماه در شهر مشهد جلوی دوربین رفت، به نیمه رسید. در حال حاضر عوامل این مجموعه تلویزیونی برای تصویربرداری بخشی از سریال در تهران به سر برده و به زودی به عسلویه و سپس به اهواز می‌روند.

بخش جنگی این مجموعه نیز به زودی آغاز خواهد شد و فیلمبرداری این مجموعه تا تیرماه ادامه خواهد داشت.

تا امروز بازیگرانی چون هدایت هاشمی، رز رضوی، اصغر همت، امیر علی نبویان جلوی دوربین این سریال رفته‌اند. این مجموعه قرارست از شبکه یک سیما پخش شود.

داستان این مجموعه تلویزیونی، قصه تلاش‌های علمی برای عبور از تحریم‌ها در حوزه نفت است. در واقع عمده توجه این فیلم به جهاد علمی است که باعث استقلال و خودکفایی است. تهیه‌کنندگی "نوشدارو" را علی لدنی برعهده دارد.

داستان سریال "نوشدارو" درباره شش مهندس است كه زمان جنگ در جبهه با یكدیگر همسنگر بودند و بعد از جنگ در صنعت نفت مشغول به كار می‌شوند، اما مشكلات و ماجراهایی برای این گروه پیش می‌آید كه داستان "نوشدارو" را می‌سازد. هدایت هاشمی، اصغر همت، رضا فیاضی، سعید داخ، جلیل فرجاد، ساقی عسگری، رز رضوی، سهند جاهد، جعفر نامنی، امیرعلی نقویان، سیدجواد طاهری، شیوا خسرو مهر، مهسا روحبخش و... در این سریال بازی می‌كنند.