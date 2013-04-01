جدول نمره هایی که وزارت علومیها به خود دادند/ نمره 20 برای سازمان کنکوری

به گزارش خبرنگار مهر، 91 آخرین سال مدیریت دولت دهم بود از این رو خبرگزاری مهر کوشید تا ارزیابی از عملکرد مسئولان حوزه آموزش عالی کشور در این دوره به نقل از خود آنها به دست آورد.

در این میان برخی از مسئولان نمره ای ندادند و برخی اظهار نطری نکردند.

عده ای از مسئولان نیز که دسترسی به آنان حتی از وزیر علوم هم سخت تر بود در این لیست قرار نگرفتند.

ردیف نام سمت نمره 1 کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نمره ای نمی دهم 2 حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم 18 3 ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور 20 4 ارسلان قربانی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به عملکرد خودم 20 و به همکارانم 18 می دهم 5 حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور بالای 19 6 حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور 20 7 حسن مسلمی نائینی معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم 10 به خودم و 19 به همکارانم 8 مجتبی بذرافشان معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم وقت نمره دادن ندارم! 9 محمد حسن یوسفی مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم 17 تا 18 10 ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم 18 11 سعید قدیمی مدیر کل شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم نمره ای به عملکرد ضعیفم نمی دهم 12 علی اکبر متکان معاون اداری مالی وزارت علوم 18 13 منصوب حبیب پور گودرزی قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 20 14 محمد رضا مردانی رئیس مرکز جذب وزارت علوم مردم باید نمره بدهند

حسن مسلمی نائینی: به خودم نمره 10 می دهم که رفوزه نشوم و به سایر همکارانم در معاونت بورس نمره 19 می دهم به این علت که بیشتر از من در سال 91 فعالیت می کردند.

محمد رضا مردانی: مردم باید ما را ارزیابی کنند.

ابوالفضل حسنی: من به عملکرد خودم در این یکسال نمره 18 را می دهم چون تمام اقداماتی که باید در زمان وزارت کامران دانشجو انجام می دادیم، واقعاً محقق شد و مواردی هم بود که به نظام آموزش عالی کشور بسیار کمک کرد و توسعه داد.

کامران دانشجو: قائده کار این است که به خودمان نمره ندهیم، هر چند به مجموعه خودم در وزارت علوم نمره قابل قبولی می دهم و دوستشان هم دارم اما اگر به خودم نمره بدهم مثل این است که یک دانشجو امتحان بدهد و بعد به خودش بگویند پاسخنامه اش را تصحیح کند.

نادری منش: معاون آموزشی خودش خیلی کارها را نمی کند و از تمام مجموعه آموزش عالی تشکر می کنم و به همه دانشگاهها نمره خوب می دهم. من به دانشجویانم هم 20 نمی دهم ولی فکر می کنم به بخش عمده ای رسیدیم و 18 را می دهیم.

سعید قدیمی: نمره ای نمی دهم به این دلیل که اصلاً از عملکرد خودم راضی نیستم.

مجتبی بذرافشان: وقت نمره دادن ندارم!

محمد حسن یوسفی: از حیث اهدافی که برای سال 91 برنامه ریزی کرده بودیم نمره حداقل 17 تا 18 را به حوزه مدیریتم می دهم.

ابراهیم خدایی: من به سازمان سنجش نمره 20 می دهم چون سازمانی تخصصی، فنی، کارشناسی و غیرسیاسی است؛ ممکن است نمره من کم باشد اما نمره سازمان سنجش 20 است.

حسین توکلی: عملکرد سازمان سنجش بسیار موفق بوده و در تمام ماموریتهایی که داشته به نحو مطلوبی وظایفش را انجام داده است و این زحمات را با نمره نمی توان نشان داد؛ باید بین 0 تا 20 بالاترین نمره را داد یعنی همان 20.

منصور حبیب پورگودرزی: حداکثر تلاش را در سال 91 داشتیم و در تعطیلات آلودگی هوای تهران هم همکارانمان در محل کار حاضر بودند، نمره 20 گوشه ای از تلاششان را نشان می دهد.

علی اکبر متکان: به عملکرد خودم نمره 18 می دهم، در این یکسال منهای مشکلی که برای بخشی از بودجه دانشگاهها پیش آمد اما پروژه های عمرانی متعددی راه اندازی و دانشگاهها گسترش بیشتری یافتند.

ارسلان قربانی: به تمام همکاران خودم در امور بین الملل از 18 تا 20 می دهم اما به عملکرد خودم 20 می دهم به این علت که طی یک سال گذشته چندین اقدام کلیدی در امور بین الملل وزارت علوم، انجام شد.

حسن زیاری: این نمره را باید مردم، دانشجویان و رسانه ها به عملکرد دانشگاه پیام نور بدهند اما من به همکارانم بالای 19 نمره می دهم.