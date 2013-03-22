حماسه اقتصادی راهکاری برای مقابله با تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر در خطبه های نماز جمعه اهواز نامگذاری امسال به نام « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از سوی رهبر انقلاب را بسیار هوشمندانه و مدبرانه عنوان کرد و افزود: رهبر انقلاب همانند سالهای گذشته با پیش بینی های منحصربه فرد اقدام به نامگذاری امسال کرد.

وی تصریح کرد: حماسه به معنای استفاده از تمامی ظرفیت وجودی افراد برای پیشرفت در زمینه های مختلف در دستیابی کشور به موفقیت است.

آیت الله حیدری ادامه داد: حماسه اقدامی همیشگی از سوی مردم ایران در صحنه های مختلف بوده است. حماسه ای که مردم ایران بارها آن را در عرصه های مختلف همچون 9 دی، 22 بهمن و انتخابات های مختلف به نمایش گذاشته اند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری نماد حماسه اقتصادی را اقتصاد مقاومتی بیان کرد و افزود: این حماسه اقتصادی است که می تواند در مقابل تحریمها یک راه حل مناسب برای مرتفع کردن مشکلات معیشتی مردم باشد.

وی انتخابات پیش رو را نمادی از حماسه سیاسی بیان کرد و افزود: مردم با حضور حداکثری در این انتخابات می توانند حماسه ای جدید را در چشم جهانیان به نمایش بگذارند.