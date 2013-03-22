خستگي و خواب آلودگي مهمترین عامل تصادفات در محورهای مواصلاتی زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی رشتیانی در جمع خبرنگاران، افزود: رانندگان در حين خستگي و خواب آلودگي از رانندگي جدا خودداري كنند چرا كه علت بسياري از تصادفات عدم توجه به جلو ناشي از خستگي و خواب آلودگي است.

وی اظهار داشت: خستگي، حالت هاي عصبي و تند خويي از عوام حادثه ساز براي رانندگان محسوب مي شوند که فرد در اين حالت ها نبايد پشت فرمان بشيند چرا كه اين عوامل توانايي راننده را در ادراک خطر ، تصميم گيري و اقدام به پيشگيري از تصادفات تضعيف مي کند .

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: علاوه بر عوامل مذکور صبحت کردن، خوردن و نوشيدن ، سيگار کشيدن و استفاده از تلفن همراه يا تنظيم موج راديو از جمله عواملي است که ممکن است در يک لحظه راننده را روياروي خطر قرار دهد.

سرهنگ رشتیانی گفت: بزرگترين حوادث رانندگي هميشه در اثر کوچکترين کوتاهي صورت مي گيرد كه با رعايت كامل نكات ايمني در رانندگي مي توان جلوي بسياري از حوادث جاده اي را گرفت.

وی به واژگوني يك دستگاه خودرو پژو پارس در روز گذشته اشاره کرد و گفت: خستگي و خواب آلودگي راننده باعث واژگوني خودرو شد كه در اين حادثه دو نفر پس از انتقال به بيمارستان جان باخته و دو نفر ديگر مجروح شدند.