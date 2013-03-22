ملت ایران در حوزه حماسه سیاسی واقتصادی خواهند درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در نماز جمعه این هفته مشهد که در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) برگزار شد اظهار کرد: سال گذشته برای مردم ایران سال استکبار ستیزی بود.

وی افزود: در سال گذشته دشمن با همه قدرت و توانش تا مرز فلج کردن ما برنامه ریزی کرد و تا جایی پیش رفت که حتی سفره های مردم ما را نشانه گرفت اما مردم ما مقاومت کردند و در برابر دشمنان ایستادند.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: نکته ای که باید بیان کنم این مسئله است که این مقدار ایستادگی در ملت های که تحت سلطه استکبارقرار دارند دیده نمی شود.

وی با اشاره به رمز موفقیت مردم ایران بیان کرد: آنکه مردم ما را در برابر دشمنان موفق کرده و باعث ایستادگی در برابر استکبار شده است دشمن شناسی و دوم پی بردن به توانمندی های داخلی است.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: رمز استکبار ستیزی مردم ما و اینکه دشمن را مستاصل کرده ایم و به زانو در آورده ایم هم دشمن شناسی مردم مان است و هم اینکه در برابر دشمن از قدرت و توان خودمان آگاهیم که این دشمن شناسی و آگاهی از قدرت، مرهون رهنمودها و هشدارهای امام خمینی و مقام معظم رهبری است.

وی افزود: تبیین ها و رهنمود های جانانه مقام معظم رهبری دشمن را آنچنان در برابر ما شفاف کرده که امروز در این کشور از کودک و خردسال تا پیر و جوان آمریکا در نظرشان منفورترین و ناپاک ترین و منزجرترین دشمن است.

خطیب نماز جمعه مشهد عنوان کرد: دلیل نامگذاری سال 92 ار جانب مقام معظم رهبری این است که دشمن در این دو حوزه به جان ملت ما افتاده است.

وی افزود: ملت ایران با دشمن شناسی و پی بردن به توان خودش و با رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت در حوزه سیاسی و اقتصادی حماسه خواهند آفرید و در هر دو حوزه خواهند درخشید.

آیت الله علم الهدی گفت: وقتی می گوییم دشمن در حوزه اقتصادی قصد ضربه زدن دارد فقط به این معنی نیست که در بخش سرمایه داری کارشکنی می کند بلکه در بعد ابتکار و کارآفرینی و کارگر فعال نیز قصد ضربه زدن به ما را دارد که ما هم باید در همین حوزها حماسه آفرین باشیم.

وی همچنین با اشاره به بحث بسیار مهم انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تصریح کرد: اگر مردم از صحنه انتخابات فاصله بگیرند یعنی مردم از نظام فاصله گرفته اند.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان رضوی تاکید کرد: شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه اجتماعی و دینی وظیفه ای است که مردم به خوبی آن را انجام خواهند داد.

وی افزود: دشمن قصد دارد این گونه القاء کند که انتخابات کشورمان آزاد نیست اما باید بگویم امروز در روی کره زمین تنها مردمی که خودشان برای خودشان تصمیم می گیرند مردم ما هستند و حتی برای مردم آمریکا نیز صهیونیست ها تصمیم می گیرند.

امام جمعه مشهد همچنین با اشاره فرارسیدن دهه اول فاطمیه و مقارن شدن آن با ایام نوروز خاطر نشان کرد: اگر از کنار سفره های هفت سین مان دلمان را به خانه زهرا(س) ببریم خواهیم دید فرزندان زهرای اطهر(س) در این روزها عید ندارند پس سعی کنیم تکریم دهه فاطمیه در این ایام فراموش نشود.

امام جمعه مشهد همچنین با اشاره به طرح خشت های آسمانی بیان کرد: این طرح به منظور تهیه اقامت گاه و مکان استراحت و مسافرخانه ای به منظور اقمت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و حمایت از زائران محروم اجرا می شود.

وی افزود: کسانی که در این طرح شرکت کنند به ازاء هر خشت آسمانی 880 هزار ریال که در واقع هزینه اقامت یک شب در مشهد الرضا(ع) است را پرداخت و در ثواب زیارت زائران کم درآمد شریک خواهند شد.