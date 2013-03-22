پیروزی آلمان، هلند، انگلیس و فرانسه/ توقف پرتغال و اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمان که به قزاقستان سفر کرده بود مقابل میزان خود به پیروزی 3 بر صفر دست یافت. باستین شواین اشتایگر، ماریو گوتزه و توماس مولر گل های آلمان را در این بازی به ثمر رساندند.

کرواسی و صربستان برای نخستین بار بعد از استقلال دو کشور به مصاف هم رفتند که در پایان کرواسی موفق شد با نتیجه 2 بر صفر به برتری برسد. در این بازی ماریو ماندزوکیچ مهاجم بایرن مونیخ و ایویکا لولیچ مهاجم باشگاه ولفسبورگ دو گل کرواسی را به ثمر رساندند.

تیم ملی پرتغال نیز مقابل رژیم اشغالگر قدس به نتیجه ای بهتر از تساوی 3-3 دست نیافت. تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 و یورو 2012 در عین ناباوری مقابل فنلاند به تساوی یک – یک رضایت داد. تیمو پوکی در دقیقه 11 فنلاند را پیش انداخت اما سرخیو راموس در دقیقه 49 نتیجه را برای ماتادورها به تساوی کشاند. اسپانیا با این تساوی تحت فشار قرار می گیرد چرا که آنها باید سه شنبه در پاریس مقابل فرانسه نتیجه بگیرند. دیدار رفت دو تیم در مادرید به تساوی یک – یک منجر شده است.

دانمارک در خانه جمهوری چک این تیم را با نتیجه 3 بر صفر شکست داد و هلند هم با همین نتیجه از سد استونی گذشت. برای هلند در این بازی رافائل فان در فارت، رابین فان پرسی و روبن شاکن گلزنی کردند. تیم ملی انگلیس با نتیجه پر گل 8 بر صفر سن مارینو را از پیش رو برداشت و فرانسه هم با نتیجه 3 بر یک گرجستان را شکست داد. برای فرانسه در این بازی اولیویه ژیرو (45)، متیو ولبونا (47) و فرانک ریبری (61) گلزنی کردند.

نتایج کامل دیدارهای جمعه شب مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره اروپا به شرح زیر است:

* رژیم اشغالگر قدس 3 – پرتغال 3

* بلغارستان 6 – مالت صفر

* اسلوونی یک – ایسلند 2

* کرواسی 2 – صربستان صفر

* نروژ صفر – آلبانی یک

* قزاقستان صفر – آلمان 3

* آندورا صفر – ترکیه 2

* لیختن اشتاین یک – لتونی یک

* اسلوواکی یک – لیتوانی یک

* لوگزامبورگ صفر – آذربایجان صفر

* مجارستان 2 – رومانی 2

* جمهوری چک صفر – دانمارک 3

* مولداوی صفر – مونتنگرو یک

* هلند 3 – استونی صفر

* اتریش 6 – جزایر فارو صفر

* اسپانیا یک – فنلاند یک

* سوئد صفر – ایرلند صفر

* مقدونیه صفر – بلژیک 2

* بوسنی و هرزگوین 3 – یونان یک

* لهستان یک – اوکراین 3

* فرانسه 3 – گرجستان یک

* سن مارینو صفر – انگلیس 8

* اسکاتلند یک – ولز 2