تعویق اکران "عشق" تا بعد از نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قبلی قرار بود فیلم "عشق" از اواخر اسفندماه در تهران و شهرستان‌ها به اکران عمومی درآید که با تصمیم مدیران این بنیاد اکران آن به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد. این تصمیم به منظور حمایت از سینمای کشور و با توجه به فشردگی برنامه اکران سینماها در ایام نوروز، گرفته شده است.

"عشق" آخرین ساخته میشاییل هانکه فیلمساز نامدار اتریشی است. این فیلم که برنده نخل طلای کن و اسکار بهترین فیلم خارجی و چندین جایزه معتبر بین الملی شده است، داستان رابطه‌ای عاشقانه و لطیف میان زوجی سالخورده را روایت می‌کند.

بنیاد سینمایی فارابی پس از مدتی وقفه، اکران فیلم‌های خارجی را پس از تعطیلات نوروزی با فیلم سینمایی "عشق" در سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

همچنین اکران فیلم "آقای الف" نخستین فیلم سه بعدی ایرانی نیز در نوروز منتفی شد. امکانات تکنیکی نمایش این فیلم در سالن‌های سینما مهیا نشد.