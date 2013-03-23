ورود یک میلیون و هشتصد هزار مسافر نوروزی به استان فارس/ رشد 22 درصدی مسافران

فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:از تعداد مسافران وارده شده به استان فارس بیش از یک میلیون و 449 هزار نفر از مسافران به شهر شیراز وارد شده اند که از این تعداد بیش از یک میلیون و 236 هزار نفر در شهر شیراز اسکان داده شده اند.

وی افزود: براساس آمار اعلام شده تاکنون ،حضور مسافران نوروزی در استان فارس نسبت به سال گذشته 22.5 رصد رشد داشته که این میزان در شهر شیراز 22 درصد است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس سپس به حضور پرشور گردشگران نوروزی در اماکن تاریخی و فرهنگی شهر شیراز اشاره کرد و ابراز داشت: امسال نیز به مانند سال های گذشته حرم مطهر شاهچراغ (ع) بیشترین آمار حضور گردشگران را به خود اختصاص داده است.

فعالی اضافه کرد: بعد از حرم مطهر احمد بن موسی(ع)، آرامگاه حافظیه با برخورداری از حضور یک صدو سیزده هزارو 507 نفری گردشگران در جایگاه دوم بازدیدهای نوروزی امسال قرار دارد.

وی ادامه داد: آرامگاه سعدی، تخت جمشید، پاسارگاد در رتبه های بعدی به لحاظ بازدید مسافران نوروزی قرار دارند که به طور حتم درروزهای باقی مانده از نوروز با توجه به افزایش حضور مسافران این آمار نیز تغییر می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در خصوص برنامه های گردشگری ایام فاطمیه در فارس نیز عنوان کرد: ،در این ایام 30 مرکز برای اجرای ویژه برنامه های ایام فاطمیه مانند تهیه وتوزیع آش های نذری در نظر گرفته شده است .

فعالی تاکید کرد: علاوه بر آن برنامه های مانندبرگزاری مسابقات فرهنگی، ارائه کتابچه و برشور مرتبط با این ایام، توزیع پرچم ایام شهادت و همچنین اجرای برنامه های فرهنگی در اماکن تاریخی استان با حضور روحانیان نیز انجام می شود.