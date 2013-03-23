کمپ های بابا قدرت و طرق برای اسکان موقت زائران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمپ های طرق، بابا قدرت، پارک فجر واقع در حاشیه بزرگراه همت، کمپ جمهوری، تربیت معلم خورشیدی، زمین ورزشی وحدت و پارک پردیس واقع در میدان شهید فهمیده برای اسکان موقت زائران ایجاد شده است.

وی بیان کرد: این اسکان موقت در راستای خدمات رسانی مطلوب تر به زائران و مسافران ایجاد شده است و هر کدام از کمپ ها دارای امکانات لازم و کافی است.

وی سپس با اشاره به مسیرهای دارای محدودیت ترافیکی ادامه داد: حد فاصل داخل میدان گنبد سبز تا تقاطع شهید اندرزگو و خیابان‌های فرعی و منشعب طول مسیر، خیابان امام رضا از میدان 15 خرداد تا تقاطع دانش و خیابان‌های فرعی و منشعب طول مسیر، مسیر محور شهید کلانتری، میدان حافظ و پل پروین اعتصامی، کمربندی حد فاصل میدان جهاد، میدان حافظ و پل عسکریه از خیابان‌های دارای محدودیت ترافیکی در مشهد است.

وی یادآور شد: مسیرهای تقاطع شهید اندرزگو تا بیت‌المقدس و خیابان شهید رجایی تا تقاطع شهدا، چهارراه شهدا تا زیرگذر حرم مطهر و روگذر شیرازی نیز دارای محدودیت ترافیکی است.