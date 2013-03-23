ولايتمداري و اصولگرايي راهبرد اصلي تحقق حماسه اقتصادي و سياسي است

حجتالاسلام سيدنورالله موسوي نيا در گفتگو با خبرنگار مهر، سال 91 را سالي توام با موفقيتهاي ملي و بينالمللي براي ملت ايران برشمرد و اظهار داشت: در سال گذشته عليرغم ميل بدخواهان نظام مقدس جمهوري اسلامي و به رغم تحريمهاي استکبار جهاني، مردم ولايتمدار ايران توانستند با تاسي از رهنمونهاي مقام معظم رهبري تمام دشواريها و مشکلات پيش آمده به ويژه در حوزه اقتصادي را پشت سر بگذارند.
مديرکل تبليغات اسلامي استان بوشهر با اشاره به حضور حماسي مردم در روزهاي 9 دي و 22 بهمن و استقبال بينظيرشان از مقام عظماي ولايت در خراسان شمالي، بیان داشت: در سال 92 ملت مسلمان ايران اسلامي دو آزمون بزرگ پيش روي دارند که به حول و قوه الهي در هر دو آزمون پيروز و سربلند بيرون خواهند آمد.
وي اولين آزمون را آزمون سياسي دانست و گفت: در سال 92 انتخابات رياست جمهوري را در پيش روي خواهيم داشت که در آن سرنوشت سايسي و اجرايي کشور براي چهار سال آينده رقم خواهد خورد؛ از همين روي مشارکت گسترده مردم هشيار و ولايتمدار ايران بار ديگر با بهرهگيري از خط فکري مبتني بر ولايتمداري و اصولگرايي گزينه اصلح را براي رياست جمهوري انتخاب ميکنند که اين اقدام بستر لازم براي برداشتن گامهاي بلند ايران در عرصههاي داخلي و خارجي فراهم ميکند.
حجتالاسلام موسوينيا به حماسه اقتصادي پيش رو در سال 92 اشاره و اضافه کرد: با توجه به اين که در شش ماهه دوم سال گذشته قانونگذاري لازم براي تحقق حمايت از توليد ملي انجام گرفته در سال 92 شاهد رشد و توسعه بيش از پيش مباني اقتصاد ملي و توليد داخلي خواهيم بود.
وی ضمن تجديد بيعت با آرمانهاي رفيع انقلاب اسلامي بر لزوم تبعيت بي چون و چراي آحاد جامعه از فرامين مقام عظماي ولايت در تحقق شعار امسال تاکيد کرد و افزود: سازمان تبليغات اسلامي با استفاده از تمام ظرفيتهايي که در اختيار دارد در راستاي بصيرت بخشي، تبيين و در نهايت تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در سال 92 گام بر خواهد داشت.
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