بيش از ۱۳۰ هزار مسافر در محل های اسکان اصفهان مستقر شدند/ افزايش ۲۰ درصد مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رنجبر با بيان اين مطلب گفت: شب گذشته اسكان مسافران در محل هاي ستاد تسهيلات سفر شهر اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزايش داشته است.

وي با اشاره به اسكان ۲۶۰ هزار مسافر در شهر اصفهان در شب گذشته افزود: ۱۳۰ هزار و ۵۷۲ مسافر در محل هاي اسكان ستاد تسهيلات سفر شهر اصفهان اسكان يافتند.

جانشين ستاد تسهيلات سفر شهر اصفهان تصريح كرد: اولويت اول اسكان مسافران هتل ها و مهمان پذيرها سپس مدارس، منازل استجياري، مجموعه هاي ورزشي و فرهنگي و در نهايت باغ فدك است.

رنجبر تاكيد كرد: در سال جاری باغ فدک تنها مکان روباز برای نصب چادر در نظر گرفته شده است و خوشبختانه استقبال خوبی نیز از این مجموعه شده به طوری که در شب گذشته هزار و ۵۰۰ تخته چادر در اين مجموعه نصب شده است.