آسمان ایران عرصه پرواز هیچ پرنده خارجی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خلبان چگینی در حاشیه نمایشگاه راهیان نور دزفول اظهار کرد: نیروی هوایی یک نیروی واکنش سریع است که عملیاتهای ارزشمند فراوانی از جمله «حمله به اچ-3»، «لغو کنفرانس غیرمتعهدها در عراق در زمان جنگ»، «کمان99»، «انتقام» و... را در کارنامه درخشان خود دارد.

وی یادآور شد: در روزهای نخست جنگ و در شرایطی که نیروهای زرهی دشمن تا 15 کیلومتری رودخانه کرخه و شهرهای اندیمشک و دزفول رسیده بود و دستور تخلیه پایگاه چهارم دزفول نیز صادر شده بود، مردان بسیار بزرگی در این پایگاه ایستاده و با افتخار از اسلام و ناموس این مملکت دفاع کردند.

سرهنگ چگینی با اشاره به برخی ماموریتهای نهاجا از قبیل شناسایی هوایی، پشتیبانی از نیروهای سطحی، قطع خطوط مواصلاتی، آذوقه رسانی، پشتیبانی، ترابری و... عنوان کرد: نیروی هوایی در شرایط فعلی نیز به مراتب مقتدرتر و آماده تر از دوران دفاع مقدس اجازه نخواهد داد آسمان ایران عرصه پرواز هیچ پرنده ای باشد.

وی افزود: همه پایگاه های نهاجا در سطح آمادگی ایده آل قرار دارند و در این بین پایگاه چهارم شکاری به عنوان نگین درخشان سرزمین لاله های سرخ خوزستان و از پایگاه های استراتژیک نیروی هوایی در بخش آموزش خلبانی و «اورهال» انواع هواپیماهای جنگنده شکاری ایفای نقش می کند.

جانشین پایگاه چهارم شکاری، تاسیس دانشکده خلبانی در اوج جنگ را از اقدامات اساسی نیروی هوایی برشمرد که تحریمها به ویژه در بخش آموزش خلبانی را بی اثر کرد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه راهیان نور در پایگاه چهارم شکاری ادامه داد: این نمایشگاه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، ایثارگریهای رزمندگان اسلام و خلبانان تیزپرواز هشت دفاع مقدس برپا شده و امسال تغییرات اساسی در کمیت و کیفیت آن اعمال شده است.

سرهنگ چگینی نمایش انواع مختلف هواپیمای جنگنده و شکاری بمب افکنهای نیروی هوایی، برپایی غرفه های تبلیغات و نمایش انتشارات و کتب تالیف شده توسط حماسه سازان و خلبانان دفاع مقدس را از وجوه متمایز این نمایشگاه نسبت به سالهای قبل عنوان کرد.

نمایشگاه راهیان نور پایگاه چهارم وحدتی دزفول تا 13 فروردین ماه سال 1392 آماده بازدید کاروانهای راهیان نور است.