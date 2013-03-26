۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۱۹

نماینده کرمانشاه در گفتگو با مهر:

توزیع نقدی بین مردم سم مهلکی است که تورم را غیر قابل کنترل می کند

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بالا بردن نقدینگی و توزیع نقدی بین مردم، سم مهلكی است و قطعاً با این روش تورم قابل كنترل نخواهد بود.

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: در سال 92 باید به سیاست هایی كه مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی مطرح كردند منهای ظاهری كه در سخنرانی ها و گفتگوها می آوریم ، بیشتر بها دهیم.

وی گفت: اگر تولید كاهش یابد ركود ایجاد می شود و چون تورم بالاست دچار ركود تورمی می شویم. در حالی كه اگر تولید افزایش یابد تورم قابل جبران است. بنابراین توجه به تولید و حمایت از آن بهترین سیاست است كه دولت می تواند در سال 92 اتخاذ كند.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینكه نظام بانكی، ارزی و نظارتی ما نیازمند تجدید نظر است گفت: ما در این نظام ها موفق نبودیم اگر برنامه ریزی موفقی داشتیم مطمئناً شاهد رشد تولید می شدیم و بحران های موجود را مشاهده نمی كردیم. حمایت از تولید می توانست از برخی مزاحمت هایی كه برای اقتصاد ما ایجاد كرده اند كم كند.

مصری گفت: بالا بردن نقدینگی و توزیع نقدی بین مردم، سم مهلكی است و قطعاً با این روش تورم قابل كنترل نخواهد بود.

نماینده كرمانشاه خاطرنشان كرد: همه باید از آنچه كه در سال 91 افتاده درس بگیریم و شرایط را پیش بینی كنیم و برای آینده و مشكلات احتمالی كه دشمنان به وجود خواهند آورد. سناریوهای مختلفی داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر منتظر شویم كه آنها كاری انجام دهند و سپس دنبال راهكار مقابله باشیم مطمئناً هر كدام از این مزاحمت ها چند ماه به اقتصاد ما ضرر می زند بنابراین باید آماده باشیم.

 

کد مطلب 2022150

