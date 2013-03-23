۴ فروردین ۱۳۹۲، ۰:۵۷

اکبری در گفتگو با مهر:

114 هزار خانوار مسافر در گلستان راهنمایی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از راهنمایی 114 هزار و 477 خانوار مسافر از ابتدای شروع طرح نوروزی تا دوم فروردین ماه خبر داد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین 150 هزار و 74 برشور نیز بین مسافران نوروزی استان توزیع شد و سه هزار و 22 نفر نیز از خیمه های نماز جمعیت هلال احمر استفاده کرده اند.

وی اظهار داشت: در این مدت 777 مورد عملیات امداد و نجات توسط کمیته امداد و نجات استان انجام شد و در این عملیات ها به 386 مصدوم نیز امداد رسانی شد.
 
اکبری گفت: تعداد 551 نفر نیز با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان تعداد مراجعه حضوری به پایگاههای امداد و نجات را هفت هزار و 613 نفر اعلام کرد.
 
