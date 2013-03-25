معرفی افتخارآفرین ترین دانشگاهها/ 17 صدرنشین آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌های علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کاشان، از جمله دانشگاه‌هایی بودند که در سال 91 برترین های آموزش عالی را به خود اختصاص دادند.

شرح افتخاراتی که این دانشگاهها کسب کرده اند در زیر آمده است.

دانشگاه علامه رتبه برتر در اجرای سیاست اسلامی شدن دانشگاه‌ها

دانشگاه علامه طباطبایی در سال گذشته در راستای اجرای سیاست‌های وزارت علوم، در خصوص اسلامی شدن دانشگاه‌ها، رتبه برتر را در میان دانشگاه‌های کشور از آن خود کرد.

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه شریف به عنوان برترین مرکز

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف، برای پنجمین سال متوالی از سوی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم موفق به کسب عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری شد.

دانشگاه کاشان برتر درجذب خیرین پژوهشی

دانشگاه کاشان نیز در توسعه فضاهای آموزشی در جذب خیرین پیشتاز بود این دانشگاه همچنین در جذب خیرین در عرصه پژوهش و فناوری نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

دانشگاه تهران رتبه نخست در جذب هیات علمی

دانشگاه تهران با جذب 962 نفر عضو هیات علمی در سال گذشته رتبه نخست جذب هیات علمی را به خود اختصاص داد.

دانشگاه ارومیه رتبه برتر پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد مخدر

وزارت علوم در سال جاری برای مبارزه با مصرف مواد مخدر تلاش بسیاری کرد و از این رو پس از بررسی و ارزیابی دانشگاههای فعال در این زمینه، دانشگاه ارومیه را به عنوان دانشگاه برتر در عرصه پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد مخدر برگزیده اعلام کرد.

دانشگاه فردوسی مشهد،محقق اردبیلی و هنراسلامی تبریز و سلمان فارسی دانشگاه‌های برتر فرهنگی

در سال 91 در گروه دانشگاه‌های شماره یک (دانشگاه‌های بسیار بزرگ) دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه برگزیده، در گروه دانشگاه های شماره دو (دانشگاه‌های بزرگ) دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشکده برگزیده در گروه دانشگاه‌های سه و چهار به ترتیب دانشگاه‌های هنر اسلامی تبریز و سلمان فارسی دانشگاه‌های برگزیده فرهنگی معرفی شدند.

روسای دانشگاه های علوم و فنون دریایی خرمشهر و حکیم سبزواری روسای برتر فرهنگی

همچنین مسعود صدری نسب رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان رئیس برگزیده و عباس محمدیان رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان رئیس قابل تقدیر از نظر حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه علامه رئیس برگزیده مجری سیاست های فرهنگی

حجت الاسلام سید صدر الدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان رئیس برگزیده از نظر اجرای سیاست‌های فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

معاونان فرهنگی و اجتماعی برگزیده سال 91

علیرضا مخبر دزفولی از دانشگاه شهید چمران اهواز، فرزاد جهان بین از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، محمدرضا خدایی از دانشگاه لرستان و محمد رهنما از دانشگاه زابل نیز به عنوان معاونان فرهنگی و اجتماعی برگزیده دانشگاه‌ها در سال تحصیلی 90-91 انتخاب شدند.

دانشگاه تهران رتبه برتر در دانشگاه های سراسری

در یک رتبه بندی جهانی، دانشگاه تهران با کسب رتبه 170 در صدر 23 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه برتر در بین دانشگاه های پزشکی

همچنین در یک رتبه بندی دیگر دانشگاه های جهان و ایران، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران در بین دانشگاه های علوم پزشکی رتبه برتر را کسب کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی رتبه نخست تولید علم کشور را کسب کرد

طبق آمارهایی که از پایگاه استنادی اسکوپوس در سال گذشته استخراج شد، دانشگاه آزاد با تولید 6178 مقاله در سال 91 در رتبه نخست و دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید 2377 مقاله و دانشگاه تهران با تولید 2328 مقاله در رتبه های دوم تا سوم قرار گرفتند.