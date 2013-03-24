۴ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

سرهنگ قدمی با مهر مطرح کرد:

کاهش چشمگیر تصادفات نوروزی در گلستان

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گلستان گفت: میزان تصادفات در مرحله اول تعطیلات نوروزی سالجاری نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 75 درصد متوفیان در روزهای گذشته را عابران پیاده تشکیل می دهند که در عبور از شانه های خاکی دچار سانحه شدند.

وی اظهار داشت: با بازگشایی ادارات از فردا موج دوم سفرها آغاز می شود و پلیس راه هم آمادگی کامل برای کنترل ترافیک جاده ها را بویِژه در پارک ملی گلستان دارد.
 
وی عنوان کرد: مشکل اصلی که در روزهای اخیر داشتیم برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده در حاشیه مسیرهای گلستان بوده است.
 
سرهنگ قدمی افزود: از رانندگان عبوری و بومی استان می خواهیم با توجه به تردد بیشتر عابران پیاده در مسیرهای اصلی برخلاف استانهای دیگر اجتماعی لازم را در رانندگی داشته باشند.
 
رئیس پلیس راه گلستان گفت: با توجه به درپیش بودن ریزشهای جوی ر روزهای آتی، رانندگان رعایت نکات ایمنی را داشت باشند.
 
وی عنوان کرد: برای استعلام وضع جاده ها، استقرار پلیس را و امداد و نجات مسافران می توانند با شماره تلفن 0171- 2183159 تماس حاصل کنند. 
کد مطلب 2022370

