شرایط پرداخت وام ازدواج وزارت جوانان در سال جدید اعلام شد

محمد صادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت ورزش و جوانان با پیگیریهایی که در سال گذشته انجام داد، موفق شد عیدی جوانان ایرانی را به آنها بدهد و با تلاش این وزارتخانه و بانک مرکزی دوباره وام ازدواج از ابتدای سال جدید به جوانان در شرف ازدواج پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه همچنین این وزارتخانه به دنبال افزایش وام ازدواج برای جوانان است، افزود: اگر بسته پیشنهادی ازدواج به دولت تصویب شود و همچنین شورای پول و اعتبار نیز منابع مالی کافی داشته باشد به جوانانی که دارای چهار شرط طلبگی، داشتن سن زیر 25 سال، فوت یکی از والدین زوجها و مهریه کمتر از 110 سکه باشند، وام 5 میلیون تومانی پرداخت می شود.

اکبری درباره تلخ ترین و شیرین ترین خاطره سال 1391 گفت: زلزله آذربایجان و فوت تعدادی از هموطنان و همچنین جوانان ایرانی از تلخ ترین لحظاتم در سال گذشته بوده است. همچنین شیرین ترین لحظه سال نیز موفقیت جهانی جوانان ایرانی در عرصه های مختلف به ویژه موفقیتهای جوانان ایرانی در المپیک و فرستادن ماهواره به فضا بود.

وی درباره اینکه علاقه مند به اتمام چه فعالیتی در سال 91 در حوزه جوانان بوده که موفق به انجام آن نشده است، گفت: در حوزه سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان بسیار علاقه مند به فعالیت گسترده آنها بودیم. اگرچه در سال گذشته گامهای خوبی برداشته شد، اما امیدوارم در سال 92 شاهد حضور چشمگیر و فعالیت گسترده آنها در حوزه جوانان باشیم و از ظرفیتهای آنها در مباحث اجتماعی و علمی نهایت استفاده را کنیم.