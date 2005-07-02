متخصص مسائل خاورميانه در دانشگاه جانز هاپكينز در گفتگو با "مهر" : جامعه بين الملل پيرامون سياست آينده ايران دچار ترديد است// طرفداران موضع جنگ طلبانه در آمريكا اميدوارند غرب را قانع كنند تا سياست تقابلي عليه ايران در پيش گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اخيراً بعد ازانجام انتخابات رياست جمهوري درايران و پيروز دكتر احمدي نژاد دراين عرصه مهم سياسي وبين المللي ، اين مساله با واكنش هاي گوناگوني از سوي جامعه بين الملل مواجه شده است.

در اين راستا جهان غرب و بويژه آمريكا بعد ازبرگزاري حماسي انتخابات ايران كه با دلسردي ناشي از حضور توده هاي مردم روبرو شده بودند تبليغات و جنجال بسياري به راه انداختند.

پيرامون اين موضوع يعني دورنماي حوزه سياست خارجي در دولت آينده مصاحبه اي با تريتا پارسي متخصص و كارشناس مسائل خاورميانه در آمريكا انجام داده ايم كه به شرح زير است.

س) با عنايت به اينكه آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب ملت ايران سياست و موضع خود را در باره مسائل بين المللي اعلام كرده و ما مي بينيم كه در مقايسه به سياست رئيس جمهوري كنوني ايران آقاي خاتمي تغييري حاصل نشده چرا بعضي از تحليلگران بر اين باورند كه ايران در سياستهاي خود تغييراتي خواهد داشت اين تحليلها بر چه اساسي است و ديدگاه جنابعالي در اين خصوص چيست؟

ج) جامعه بين المللي ترديد دارد كه احمدي نژاد سياست بازي را تعقيب كند هنوزبسياري ازدولتهاي خارجي منتظرند و مي خواهند نگرش وي را ببينند و درهمين حين كساني درغرب هستند كه طرفدارموضع جنگ طلبانه عليه ايران مي باشند و آنها اميدوارند كه پيروزي دكتر احمدي نژاد اين امكان را فراهم آورد تا بتوانند دولتهاي غربي را قانع كنند تا سياستي سخت و تقابلي راعليه ايران بكار بندند.

اين گروه احمدي نژاد را به دقت تحت نظر دارند و درتلاشند تا كوچكترين نشانه هائي كه از سياست بازگشت به عقب ايران از اصلاحات اجتماعي حكايت كند و عليه اسرائيل صحبت كند يا اينكه غني سازي اورانيوم را ادامه دهد از اين روزنه ها استفاده كنند.

س)انتظارات جامعه بين المللي از رئيس جمهور منتخب ايران چيست؟

ج) اگردكتراحمدي نژاد ازاصلاحات اچتماعي كه در زمان خاتمي صورت گرفته عقب برود يا اينكه سعي كند هدف صدور انقلاب را عملي كند سياست ايران تحت فشار فوق العاده اي قرار خواهد گرفت .

ايران در 8 سال گذشته دستاوردهاي بسياري را درسياست خارجي بدست آورده است دقيقاً به خاطر اينكه تهران جامعه بين الملل را مطمئن ساخته كه به يك دولت طرفدار حفظ وضع موجود تبديل شده و تنها درصدد ايفاي نقشي در منطقه است كه متناسب با وزن ژئوپليتيكي اش باشد.

گرچه ايران در حال حاضر به خاطر مسائل آمريكا در عراق در موضع قدرت قرار دارد اما تهران بايد مراقب باشد و فكر نكند كه اين وضعيت ادامه خواهد داشت و طول خواهد كشيد.

س) نقش لابي صهيونيستي را در تبليغات عليه ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ج) لابي طرفدار اسرائيل در آمريكا خيلي قدرتمند است و از سال 1994 گروه پيشروي بوده كه سياست آمريكا در قبال



اسرائيلي ها ايران را به عنوان رقيبي استراتژيك براي خود قلمداد مي كنند و انزواي ايران براي اسرائيل ضروري است.

آنها درباره گفتگوي بین ایران و آمریکا نگران هستند به خاطر اینکه ترس از این دارند که آمریکا در این صورت نگرانی هاي امنیتی اسرائیل را نادیده خواهد گرفت و با ایران دست به مصالحه خواهد زد و این منافع اسرائیل را نادیده می گیرد. ایران خود نیز با اظهار نظرهاي خیلی تند و بی حاصل در باره اسرائیل به لابی طرفدار اسرائیل در واشنگتن کمک اساسی کرده است اظهارات ایران در باره اسرائیل تندتر از سیاست واقعی اش است.