آمار گردشگران در سیستان و بلوچستان 10 درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر ملک سنجرانی در این رابطه گفت: تعداد مسافران و گردشگران در استان طی سه روز نخست سال جدید در مقایسه با سال گذشته با 10 درصد افزایش همراه بوده است.

وی گفت: وضعيت مناسب آب و هوايي و جذابيت سواحل زيباي درياي عمان موجب جذب بسیاری از گردشگران اقصی نقاط ایران اسلامی به این استان شده است.

وی با بیان اینکه احتمال افزايش تعداد گردشگران در دور دوم سفرهای نوروزی دور از ذهن نیست ادامه داد: چابهار همه ساله در ايام نوروز بالاترین آمار گردشگران را به خود اختصاص داده است.

وی برنامه ریزی به منظور ایجاد شور و نشاط در خانواده ها را یکی از اولویت های این اداره کل نام برد و افزود: برپایی سیاه چادر در مبادی ورودی شهر زاهدان ، شهر سوخته و چابهار و همچنین پذیرایی از گردشگران با شیرینی ها و غذاهای محلی و همچنین برگزاری موسیقی سنتی و محلی در مناطق گردشگری از جمله این برنامه ها است.