  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

آمار گردشگران در سیستان و بلوچستان 10 درصد افزایش داشته است

آمار گردشگران در سیستان و بلوچستان 10 درصد افزایش داشته است

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سیستان و بلوچستان از افزایش 10 درصدی مسافران نوروزی در روز های نخستین سال جدید و ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ملک سنجرانی در این رابطه گفت:  تعداد مسافران و گردشگران در استان طی  سه روز نخست سال جدید در مقایسه با سال گذشته با 10 درصد افزایش همراه بوده است.

وی گفت: وضعيت مناسب آب و هوايي و جذابيت سواحل زيباي درياي عمان موجب جذب بسیاری از گردشگران اقصی نقاط ایران اسلامی به این استان شده است.

وی با بیان اینکه احتمال افزايش تعداد گردشگران  در دور دوم سفرهای نوروزی دور از ذهن نیست ادامه داد: چابهار همه  ساله در ايام نوروز بالاترین آمار گردشگران را به خود اختصاص داده است.

وی برنامه ریزی به منظور ایجاد شور و نشاط در خانواده ها را یکی از اولویت های این اداره کل نام برد و افزود: برپایی سیاه چادر در مبادی ورودی شهر زاهدان ، شهر سوخته و چابهار و همچنین پذیرایی از گردشگران با شیرینی ها و غذاهای محلی و همچنین برگزاری موسیقی سنتی و محلی در مناطق گردشگری از جمله این برنامه ها است.

 

 

کد مطلب 2022392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها