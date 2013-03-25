کبدی بانوان ایران در مسابقات آسیایی می درخشد

سعیده سادات خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان کشورمان برای حضور در مسابقات کبدی داخل سالن آسیا در اینچئون کره جنوبی پیش از تعطیلات نوروز برگزار شد و در آن بانوان کبدی کار حضور آماده ای داشتند.



وی افزود: با توجه به اینکه نفرات آماده ای به تیم ملی اعزامی به رقابت های کبدی داخل سالن آسیا دعوت شده اند، در کنار سایر همکارانم در کادر فنی تا آخرین مرحله اردوی تیم ملی تمام تمرکزمان روی این بازی هاست تا بهترین نتیجه را کسب کنیم.



نایب رئیس هیئت کبدی استان قم ابراز داشت: این مرحله از تمرینات تیم ملی کبدی بانوان سطح فنی بالایی داشت و نفرات شرکت کننده پیشرفت قابل ملاحظه ای داشتند و ادامه همین روند قطعا یک تیم ملی آماده را برای بازی های داخل سالن آسیا مهیا خواهد کرد.



وی افزود: میزبان رقابت های کبدی قهرمانی بازی های داخل سالن آسیا شهر اینچئون کره جنوبی است و تیم ملی کبدی بانوان کشورمان در راستای کسب آمادگی لازم مرحله قبل تمرینات خود را با حضور شانزده بازیکن مورد نظر برگزار کرد.



خلیلی یاد آور شد: در کادر فنی تیم ملی کبدی بانوان کشورمان اعزامی به رقابت های داخل سالن آسیا، زهرا رحیمی نژاد به عنوان مدیر فنی، اعظم مقصودلو سرمربی به عنوان سرمربی، زینب شیخ رباط به عنوان مربی و سودابه بیات به عنوان سرپرست حضور دارند.



وی ابراز داشت: با دعوت 16 بازیکن از سوی کادر فنی به تیم ملی کبدی بانوان، سومین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان به منظور حضوری قدرتمند و شایسته در بازی های داخل سالن اینچئون کره جنوبی در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار شد.



مربی قمی تیم ملی کبدی بانوان اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی فدراسیون کبدی، مرحله بعدی اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان ایران به منظور شرکت در بازی های داخل سالن آسیا که تیرماه سال جاری در شهر اینچئون کشور کره جنوبی بعد از تعطیلات نوروز برگزار می شود.



وی افزود: بازیکنان دعوت شده به تیم ملی کبدی بانوان کشورمان سعیده جعفری، پریرخ دانش، غزال خلج، سلیمه عبدالله بخش، فریده ظریف دوست، الناز میرشکار، هانیه بورقانی، هنگامه بورقانی، هاجر شاهین کمال، مرضیه عشقی، سمیرا عطاردیان، صدیقه جعفری، سحر ایلات، فاطمه امیدی، سمیرا شعبانی و ملیحه میری به شمار می روند.