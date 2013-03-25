وقوع سه فقره تصادف در جاده های استان فارس/ 16 مصدوم

مهناز ده بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پایان یافتن دوره اول سفره های نوروزی و به دلیل بی احتیاطی برخی رانندگان متاسفانه از عصر چهارم فروردین ماه تا به امروز سه فقره تصادف در جاده های استان فارس به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: در حادثه اول، واژگونی خودرو پراید در محور لار-بندرعباس دررروزگدشته ، پنج مصدوم بر جا ی گذاشت که با حضور به موقع نیروهای اورژانس لارستان کلیه مصدومان به بیمارستان منتقل شدند و هیچ فردی در این حادثه جان خود را از دست نداد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اضافه کرد:در حادثه دوم که شب گذشته در محورکنارتخته –برازجان به وقوع پیوست تصادف دو خودرو پراید و روآ پنج مصدوم برجای گذاشت که با حضور به موقع نیروهای اورژانس کازرون جهت امداد رسانی در محل حادثه مصدوم به بیمارستان منتقل شدندوخوشبختانه این حادثه نیز تلفات جانی در بر نداشت.

ده بزرگی تصریح کرد: در حادثه سوم که در محور شیراز- اصفهان به ووع پیوست ،واژگونی دو خودروی پراید و سمند به طور همزمان هفت کشته و مصدوم بر جای گذاشت .

وی افزود:درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 آباده در ساعت8:05 امروز، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس 115جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند تا به مصدومان کمک کنند که با تلاش امدادگران در شش نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه به بیمارستان منتقل شدند و متاسفانه یک نفر در صحنه جان خود را ازدست داد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس سپس از کلیه افرادی که قصد سفر به نقاط مختلف کشور را دارند درخواست کرد که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا بدین وسیله جان خود و سایر مسافران را به خطر نیندازند.