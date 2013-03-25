محمد ابراهیمی ظهر دوشنبه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برخی رسانه ها مصاحبه ای از من ترتیب داده اند و در آن از قول من مطالبی علیه باشگاه تراکتورسازی و مسئولان آن نوشته اند.

وی ادامه داد: من در این جا به صراحت می گویم من مصاحبه ای علیه تیم انجام نداده ام.

ابراهیمی افزود: کمیته انظباطی باشگاه بدون این که مرا احضار کند تا در مورد این مسئله توضیح دهم با من تماس گرفتند و از من خواستند تا در تمرین تراکتور حضور نیابم که این موضوع برای من بسیار جای تعجب دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اجازه حضور در تمرینات تیم محبوبم، تراکتور را ندارم، گفت: هم اکنون به طور اختصاصی تمرین می کنم که شرایط آمادگی خود را حفظ کنم تا بلاخره مشکلم حل شده و به تمرینات اصلی تیم باز گردم .

بازیکن باشگاه تراکتورسازی ادامه داد: همه به خوبی می دانند که من عاشق تیمم هستم و حتی در زمان حضور در اردوی تیم ملی به دنبال جذب بازیکن برای تیم تراکتور بودم.

وی افزود: تراکتور برای من به حدی مهم است که اول فصل با توجه به پیشنهاد های بسیار بالایی که داشتم قرار داد خودم را سه سال دیگر تمدید کردم تا گفته ها و وعده هایی که دادم را به هوداران ثابت کنم.