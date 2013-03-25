مومنی و لطفی از همراهی صبا مقابل فولاد محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته چهاردهم از دور برگشت مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از جمعه شانزدهم فروردین ماه برنامه ریزی شده است، صبای قم در بازی این هفته با دو غایب باید در خارج از خانه به مصاف تیم فولاد خوزستان برود.



صبای قم بعد از کسب 13 تساوی، هشت باخت و 9 پیروزی در 30 هفته سپری شده از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و شکسته شدن طلسم شش هفته پیروز نشدن صبا در مقابل آلومینیوم، این بار صبا به امید کسب سه امتیاز به اهواز می رود.



صبای قم در هفته سی ام رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خانه میزبان شاگردان پرویز مظلومی در تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان بود که در شرایطی سخت و در حالی که با اخراج دو بازیکن 9 نفره هم شده بود، توانست میهمان خود را با حساب دو بر یک شکست داده و سه پله در جدول لیگ برتر فوتبال کشور صعود کند.



یکی از دو اخراجی صبا در دیدار با آلومینیوم هرمزگان مدافع سمت چپ این تیم و دیگری هافبک سمت راست این تیم بود که هر دو بازیکن از دیدار هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال برابر فولاد خوزستان محروم خواهند بود.



یکی از این دو بازیکن که از دیدار با فولاد خوزستان محروم خواهد بود، سعید لطفی است که در بازی های دور رفت لیگ برتر ابتدا نیمکت نشین محمدامین آرام طبع بود و از میانه راه مسابقات لیگ برتر به سبب مصدومیت آرام طبع و نیمکت نشینی مجید هوتن بیشتر در ترکیب اصلی قرار گرفت و مدافع ثابت صبا در سمت چپ خط دفاعی شد.



لطفی که عضو تیم ملی فوتبال زیر 22 سال کشورمان نیز محسوب می شود و در ترکیب تیم ملی امید هم اکنون در رقابت های بین المللی تورنمنت قطر نیز به سر می برد، هم از سرعت و هم از توانایی سرزنی بسیار بالایی برخوردار است و در ترکیب صبا یک بازیکن شاخص به شمار می رود.



از سوی دیگر مهدی مومنی هافبک سمت راست تیم فوتبال صبای قم که در این فصل چهار گل زده است و در مجموع بازی‌های خوبی از خود ارائه کرده بود، به دلیل اینکه در بازی هفته سی ام با فولاد خوزستان از داور مسابقه دو بار کارت زرد گرفت و به همین دلیل اخراج شد، از بازی هفته سی و یکم صبای قم در مقابل فولاد خوزستان از ترکیب این تیم محروم خواهد بود.



صبای قم و فولاد خوزستان جمعه شانزدهم فروردین ماه در اهواز برابر یکدیگر صف آرایی می کنند.

