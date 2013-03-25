13 هزار تبعه آذری از مرز بیله سوار وارد کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسين علي اكبري بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پایانه گمرکی بیله سوار در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: این تعداد مسافر از 24 اسفند ماه سال 91 همزمان با آغاز طرح جابه جایی مسافران نوروزی تا سوم فروردین ماه وارد کشور شده اند.

وی با بیان اینکه در این مدت هزار و 900 ایرانی نیز از طریق گمرک بیله سوار از مرز خارج شده اند، تصریح کرد: طي این مدت و در اجراي طرح جابه جايي مسافران نوروزي نیز 67 هزار مسافر داخلی جابه جا شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان با بيان اينكه در تعطيلات نوروزي مسافران داخلي و خارجي زيادي از پايانه مرزي بيله سوار تردد مي کنند، تاکید کرد: اين اداره با همكاري تمام نهادها و سازمانهاي مستقر در اين پايانه آماده ارائه خدمات مطلوب و شايسته به مسافران بوده و تمهيدات و تدابير لازم براي افزايش رضايتمندي مسافران در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به میزان تردد مسافر از طریق این پایانه مرزی متذکر شد: در 11 ماه اول سال گذشته بیش از 862 هزار 232 نفر مسافر از پايانه مرزي بيله سوار تردد کردند که بیش از 90 درصد آن اتباع خارجی بویژه جمهوری آذربایجان بودند.

به گفته علی اکبری از این تعداد 79 هزار و 528 نفر ايراني و 728 هزار و 704 نفر خارجي بوده اند.

وی با بیان اینکه 217 هزار و 830 نفر از کل مسافران با انواع وسيله نقليه شامل اتوبوس، ميني بوس و سواري از این پایانه تردد کرده اند، یادآور شد: 644 هزار و 402 نفر مسافر نیز با پاي پياده به کشور وارد یا خارج شده اند.