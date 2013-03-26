مراکز عرضه میوه ویژه مسافران نوروزی در اردبیل فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر عصر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اردبیل اضافه کرد: این مراکز هم اکنون در پنج ورودی شهر اردبیل و در قالب چادرهای عرضه میوه فعال شده است.

به گفته وی این مراکز برای رفاه حال عمومی و دسترسی آسان به خدمات در ورودیهای شهر اردبیل برای ارائه میوه و یا سایرکالاها به مسافران تا پایان تعطیلات نوروزی دایر می باشد.

فرماندار اردبیل همچنین از فعالیت 50 نانوایی به صورت ویژه به منظور دسترسی مسافران به نان تازه مورد نیاز خبر داد و یادآور شد: علاوه بر پخت روزانه توسط سایر نانوائی ها، این خبازی ها تا ساعت 9 شب به پخت و ارائه نان ادامه خواهند داد.

وی به ارائه کالاهای اساسی و سایر کالاها در فروشگاههای زنجیره ای و 300 مراکز فروش دیگر اشاره کرد و متذکر شد: 300 تن میوه نیز برای ایام عید و رفع نیاز شهروندان و مسافران ذخیره سازی شده که هم اکنون در مراکز اعلام شده ارائه می شود.

دبیر با تاکید بر ادامه توزیع گوشت و مرغ منجمد و گوشت قرمز گرم در اردبیل بیان داشت: باید نظارت و کنترل بر نحوه توزیع و قیمت ادامه داشته و با احتکار کالاهای اساسی و یا افزایش خود سرانه قیمت اقلام پرمصرف مقابله کرد.

وی عرضه 340 تن برنج خارجی، هزار و 225 تن روغن نباتی و 531 تن شکر و پودر شوینده با قیمت مصوب در مراکز فروش و نمایشگاهها را در استای تعدیل بازار شب عید از جمله اقدامات ستاد تنظیم بازار اردبیل برشمرد.

فرماندار اردبیل بر آمادگی تمام دستگاههای اجرایی و خدماتی بهداشتی جهت پذیرایی از مسافران تاکید کرد و ادامکه داد: هم اکنون دستگاههای مرتبط در طول این ایام آماده خدمت به عموم گردشگران و شهروندان است.