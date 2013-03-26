مرکز دائمی اطلاع رسانی زیارت مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملك زاده عصر دوشنبه در جلسه شوراي هماهنگي ستاد دائمي تسهيلات زائران خراسان رضوي اظهار کرد: مركز دائمی اطلاع رسانی زیارت مشهد با هدف اطلاع رساني از خدمات تمامي دستگاه هاي اجرايي به زائران و در راستای تسهیل امور آنان، راه اندازي خواهد شد.

وی تاکید کرد: خدمات ارائه شده از سوي دستگاه هاي خدمت رسان در مشهد مطلوب بوده است و این خدمات حاصل تلاش، وحدت، همدلی و همکاری مجموعه مدیریتی در استان است.

وی بیان کرد: خراسان رضوی در زمینه خدمت رسانی به زائران و برنامه ریزی برای تامین رفاه و آسایش آنان جز استان های برتر کشور به شمار می رود و تلاش در جهت ارتقاي ميزان رضايتمندي زائران و مسافران با توجه به تردد تعداد قابل توجه مشتاقان زیارت بارگاه رضوی ضروری است.

معاون رئیس جمهور گفت: خدمت در استاني كه منتسب به امام رضا (ع) است توفيقي براي مسوولان دستگاه هاي اجرايي در خراسان رضوي است و و باید از اين فرصت در جهت ارائه خدمت مطلوب تر به زائران و مجاوران استفاده کرد.

ملک زاده با بيان اينكه هدف اصلي از سفر زائران به مشهد مقدس زيارت حرم مطهر رضوي است، گفت: باید علاوه بر تامين زيرساخت هاي مورد نياز زيارت و برنامه ريزي براي استفاده بهتر از فرصت معنوي حضور در اين شهر براي زائران، به ساير ظرفيت هاي تاريخي و فرهنگي استان نيز توجه شود.

ملک زاده خواستار استفاده بهینه از ظرفيت آستان قدس رضوي در جهت ارائه خدمت بهتر به زائران و مجاوران شد و افزود: به منظور نهادينه شدن فرهنگ رضوي در بين مردم بايد از تمامي توانمندي های موجود در استان بهره برداری لازم صورت پذیرد.

وی بیان کرد: بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا زائران همزمان با ورود به خراسان رضوي و مشهد مقدس شاهد فضايي متناسب با حريم قدس رضوي و پايتخت معنوي ايران اسلامی باشند.

ملك زاده تصريح كرد: فضاسازي و ساماندهي مبلمان شهري در مشهد مقدس بايد در راستاي تعميق و گسترش فرهنگ رضوي باشد و تمامي اقدامات و تلاش ها به حفظ این فضا و ایجاد معنويت بیشتر منجر شود.

ملك زاده با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص تامين امنيت سفر مسافران نوروزي و تلاش در جهت ايجاد شور و نشاط در مردم، گفت: اقدامات موثري صورت گرفته كه از جمله آن ها مي توان به حضور چشم گير پليس راه در محورهاي مواصلاتی كشور و همچنين برگزاري جشنواره ملي صداي بهار در تمامي اماكن تاريخي و فرهنگي اشاره كرد.