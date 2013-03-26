خدمات رسانی 12 معاونت ستاد تسهیلات زائران در خراسان رضوی شبانه روزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر عصر دو شنبه در جلسه شوراي هماهنگي ستاد دائمي تسهيلات زائران خراسان رضوي اظهار کرد: معاونت های 12 گانه ستاد دائمی تسهیلات زائران در استان به صورت شبانه روزی فعال هستند و امور زائران را ساماندهی می کنند.

وی گفت: با بسیج تمامی امکانات و بهره گیری از ظرفیت های موجود دستگاه های اجرایی، برای استقبال از ميليون ها زائر و مسافر، تلاش های قابل توجهی انجام شد.

وی افزود: برنامه ريزي هاي لازم در جهت ساماندهي امور زائران در بخش هاي ايمني، تردد، اقامت، اسكان، بهداشت و مسايل فرهنگي، انجام شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: در ناوگان حمل و نقل عمومي برون شهري30 درصد، ظرفيت حمل و نقل ريلي 20 درصد و ظرفیت حمل و نقل هوايي 10درصد در مقايسه با سال گذشته افزایش یافته است.

وی بیان کرد: حدود 19 هزار و 500 واحد اقامتي با ظرفيت پذيرش 47 هزار نفردر شبانه روز و كمپهای اسكان زائر براي آن دسته از افرادي كه تمايل به اقامت در اين گونه مراكز را دارند نیز فراهم می باشد.

فروزان مهر تصریح کرد: مراكز بهداشت استان به طور كامل و شبانه روزي آماده خدمت رساني به زائران و مجاوران هستند.

وی افزود: به منظور ارتقاي سطح ايمني تردد در محورهاي استان، پليس راه با به كارگيري و بسيج 200 اكيپ نظارتي،400 نفر از عوامل نیروی انتظامی و یکهزار و 700 نفر از مرکز علوم انتظامی و آموزش پلیس، به طور ویژه برتردد خودروها نظارت مي كنند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با تلاش هاي صورت گرفته رتبه نخست كشور در زمينه كاهش تصادفات جاده اي منجر به فوت، مربوط به خراسان رضوي است كه براي حفظ اين جايگاه برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی گفت: 80 کارشناس به عنوان نماینده ویژه استاندار در سطح شهرستان های استان بر عملکرد دستگاه های اجرایی و خدمت رسان نظارت و گزارش آن را به صورت روزانه ارائه می کنند.