تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ششم فروردینماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم جمادی الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و ششم مارس سال 2013 میلادی.
- هفته دوم از مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا 2015 - استرالیا امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه B پیگیری میشود:
* کویت - ایران، ساعت 21، ورزشگاه الصداقه والسلام
- هفته هفتم از مرحله نهایی انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* کرهجنوبی - قطر
* ازبکستان - لبنان
گروه B:
* استرالیا - عمان
* اردن - ژاپن
- هفته ششم از رقابتهای انتخابی جام جهانی 2014 برزیل امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* صربستان - اسکاتلند
* بلژیک - مقدونیه
* ولز - کرواسی
گروه B:
* دانمارک - بلغارستان
* مالت - ایتالیا
* ارمنستان - جمهوری چک
گروه C:
* ایرلند - اتریش
* آلمان - قزاقستان
گروه D:
* ترکیه - مجارستان
* استونی - آندورا
* هلند - رومانی
گروه F:
* آذربایجان - پرتغال
* ایرلند شمالی - رژیم اشغالگر قدس
گروه H:
* اوکراین - مولداوی
* مونتهنگرو - انگلیس
* لهستان - سان مارینو
گروه I:
* فرانسه - اسپانیا
- هفته دوازدهم از مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2014 برزیل امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* بولیوی - آرژانتین
* اکوادور - پاراگوئه
* شیلی - اروگوئه
* ونزوئلا - کلمبیا(بامداد چهارشنبه)
