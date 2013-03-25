۶ فروردین ۱۳۹۲، ۰:۱۱

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: برگزاری هفته دوم از مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا با رویارویی ایران و کویت و پیگیری مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ششم فروردین‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم جمادی الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و ششم مارس سال 2013 میلادی.

- هفته دوم از مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا 2015 - استرالیا امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه B پیگیری می‌شود:
* کویت - ایران، ساعت 21، ورزشگاه الصداقه والسلام

- هفته هفتم از مرحله نهایی انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* کره‌جنوبی - قطر
* ازبکستان - لبنان

گروه B:
* استرالیا - عمان
* اردن - ژاپن

- هفته ششم از رقابتهای انتخابی جام جهانی 2014 برزیل امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* صربستان - اسکاتلند
* بلژیک - مقدونیه
* ولز - کرواسی

گروه B:
* دانمارک - بلغارستان
* مالت - ایتالیا
* ارمنستان - جمهوری چک

گروه C:
* ایرلند - اتریش
* آلمان - قزاقستان

گروه D:
* ترکیه - مجارستان
* استونی - آندورا
* هلند - رومانی

گروه F:
* آذربایجان - پرتغال
* ایرلند شمالی - رژیم اشغالگر قدس

گروه H:
* اوکراین - مولداوی
* مونته‌نگرو - انگلیس
* لهستان - سان مارینو

گروه I:
* فرانسه - اسپانیا

- هفته دوازدهم از مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2014 برزیل امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* بولیوی - آرژانتین
* اکوادور - پاراگوئه
* شیلی - اروگوئه
* ونزوئلا - کلمبیا(بامداد چهارشنبه)

