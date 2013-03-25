تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ششم فروردین‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم جمادی الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و ششم مارس سال 2013 میلادی.

- هفته دوم از مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا 2015 - استرالیا امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه B پیگیری می‌شود:

* کویت - ایران، ساعت 21، ورزشگاه الصداقه والسلام

- هفته هفتم از مرحله نهایی انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* کره‌جنوبی - قطر

* ازبکستان - لبنان

گروه B:

* استرالیا - عمان

* اردن - ژاپن

- هفته ششم از رقابتهای انتخابی جام جهانی 2014 برزیل امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* صربستان - اسکاتلند

* بلژیک - مقدونیه

* ولز - کرواسی

گروه B:

* دانمارک - بلغارستان

* مالت - ایتالیا

* ارمنستان - جمهوری چک

گروه C:

* ایرلند - اتریش

* آلمان - قزاقستان

گروه D:

* ترکیه - مجارستان

* استونی - آندورا

* هلند - رومانی

گروه F:

* آذربایجان - پرتغال

* ایرلند شمالی - رژیم اشغالگر قدس

گروه H:

* اوکراین - مولداوی

* مونته‌نگرو - انگلیس

* لهستان - سان مارینو

گروه I:

* فرانسه - اسپانیا

- هفته دوازدهم از مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2014 برزیل امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* بولیوی - آرژانتین

* اکوادور - پاراگوئه

* شیلی - اروگوئه

* ونزوئلا - کلمبیا(بامداد چهارشنبه)