حماسه سیاسی ملت در انتخابات 92 متبلور می شود

حجت الاسلام محمود علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خود خواهان تغییر باشند، ملت ایران در نهضت های مختلف در طول تاریخ ثابت کردند که حادثه ساز و حماسه آفرین هستند.

وی با برشمردن ویژگی های حماسه سیاسی افزود: شناخت زمان، صلابت و شجاعت، تقویت خود باوری، اطلاع رسانی به موقع به مردم، تلاش برای وحدت و همدلی و تبعیت از قانون از شاخصه ها و ویژگی های بار در راه حماسه سیاسی است.

امام جمعه مرزن آباد با تاکید بر اینکه ملت ایران باید بداند که در چه زمانی زندگی می کند اظهار داشت: نباید در انتخابات تنها به حضور یک طیف در پای صندوق های رای بسنده کرد، چراکه با توجه به نگاه مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری باید همه آنها که در دایره نظام اسلامی هستند در ایجاد این حماسه بزرگ مشارکت داشته باشند.

علیخانی با اشاره به حماسه اقتصادی تصریح کرد: از مسئلاولان امر انتظار داریم تا در سال حماسه اقتصادی شاهد سه خدمت بزرگ در مرزن آباد باشیم.

وی تعریض محور دوآب تا مجلار با توجه به افتتاح آزادراه، گازرسانی به مرزن آباد و تجهیز امکانات و پرسنل درمانگاه این بخش را از جمله مشکلات و خواسته های مردم این منطقه است عنوان کرد و ابراز امیداوری کرد در سال حماسه اقتصادی شاهد برطرف شدن این مشکلات باشیم.

