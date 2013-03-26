سه خبر از پیست های بین المللی اسکی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزهای ابتدایی سال جدید در پیست های شمشک و دیزین شاهد فعالیت های قابل توجهی هستیم.

شمشك ميزبان کلاس مربیگری آلپاين بانوان

يكدوره کلاس آموزشي مربیگری اسكي آلپاين بانوان در پيست شمشك آغاز شد. كلاس مربيگري ارتقاء درجه 3 به 2 رشته آلپاین در بخش بانوان از روز دوشنبه 5 فروردين در پيست آفتاب شمشك آغاز شد. اين دوره از كلاسها كه با حضور نزديك به 35 اسكي باز برگزار می شود، به مدت 7 روز به طول مي‌انجامد. همچنين آزمون اين كلاسها، روز 14 فروردين در همين پيست برگزار خواهد شد.



دوره مربیگری اسکی آلپاین آقایان در دیزین

کمیته آموزش فدراسیون اسکی کلاس مربیگری ارتقاء درجه 3 به 2 آقایان را از تاریخ 24 تا 31 فروردین به مدت 8 روز در پیست بین المللی اسکی دیزین برگزار می کند. آزمون پایانی دوره مذکور روز شنبه 31/1/92 در پیست فوق برگزار خواهد شد.



برف نوروزي در ديزين و شمشك!

بعد از بارش برف پيست‌هاي اسكي ديزين و شمشك در وضعيت مطلوبي به سر مي برند. با بارش برف در ديزين و شمشك، كاهش دماي هوا و همچنين انجام عمليات مسطح كردن پيست ، اين دو پيست بين المللي،‌ براي استفاده اسكي بازان در تعطيلات آخر هفته جاري، داراي وضعيت مناسب هستند. طبق پيش بيني دو مركز هواشناسي معتبر، احتمال بارش برف خفيف در ابتداي هفته آينده در پيست‌هاي ديزين و شمشك وجود دارد. جاده شمشك به ديزين كه در تعطيلات نوروز، موقتاً يك روز مسدود بود، مجدداً بازگشايي شده و اسكي بازان مي‌توانند براي دسترسي به پيست ديزين، از اين مسير تردد کنند.