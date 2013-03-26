مسئولان پاسخگوی کم کاری در جاده اهواز - خرمشهر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی امیری شامگاه دوشنبه در بازدید از جاده های آبادان و خرمشهر اظهار کرد: با وجود گذشت چندین سال از پایان جنگ، جاده پرتردد اهواز به خرمشهر که یکی از مسیرهای اصلی کاروانهای راهیان نور به شمار می رود دوطرفه است که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: این جاده هنوز دو بانده نشده که به نظر می رسد عدم انجام این به علت کم کاری های صورت گرفته در این حوزه است به همین دلیل مسئولان متولی باید پاسخگوی این کم کاری در این جاده مهم کشور باشند.

جانشین پلیس راهور ناجا تصریح کرد: در مجموع باید گفت که جاده های خوزستان از ایمنی پائینی برخوردار هستند این در حالی است که جاده های این استان به علت یکنواخت بودن، طولانی بودن و نداشتن محرکهای طبیعی، خستگی مضاعفی را به راننده تحمیل می کنند.

امیری با اشاره به افزایش حجم سفرهای مردمی در تعطیلات نوروز گفت: تلاش فراوانی برای ایمن سازی سفرهای مردم در کشور از سوی پلیس راهور صورت گرفته است. در این مدت بیشتر حجم حادثه در ورودی های شهرستان شیراز و بعد از آن اصفهان صورت گرفته است ولی در کل حادثه های اتفاق افتاده در سفرهای امسال نسبت به مدت سال قبل، شش درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: در این میان استان خوزستان نیز با وجو حجم بالای ورود مسافر و راهیان نور به شهرهای مختلف آن شاهد کاهش مناسب تصادفات بوده است که این را می توان به فال نیک گرفت.

جانشین پلیس راهور ناجا، 38 درصد حوادث رانندگی اتفاق افتاده در کشور را مربوط به واژگونی خودروها در جاده ها دانست و گفت: باید در این خصوص رانندگان مراقبت بیشتری از خود نشان دهند.

امیری با اشاره به فعالیتهای پلیس راهور در تعطیلات نوروزی عنوان کرد: در این مدت تلاش شده هم از لحاظ تجهیزات خودرویی به استانها توجه کرده و ناوگان جدید خودرویی به پلیس راه های استانها تزریق کنیم و هم از لحاظ نیروهای کمکی از همه مراکز آموزشی و دانشگاه علوم انتظامی، نیروها را در اختیار استانها قرار دهیم تا بتوانند با سهولت بیشتری محورهای پرترافیک را کنترل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای جدی پلیس راهور، استفاده از تجهیزات الكترونیكی و دوربینهای كنترل سرعت برای کاهش حوادث رانندگی و ترافیکی است، عنوان کرد: استفاده از این تجهیزات در نهایت باعث کاهش فیزیكی حضور پلیس در جاده ها و تغییر رفتار رانندگان می شود.

امیری عنوان کرد: براساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، نصب تجهیزات الكترونیكی كنترل سرعت در جاده ها بر عهده وزارت راه و شهر سازی و در شهرها برعهده شهرداری ها بوده و استفاده از آنها بر عهده پلیس است.

جانشین پلیس راهور ناجا افزود: از سال گذشته روند بسیار خوبی توسط وزارت راه و شهر سازی برای نصب دوربینهای كنترل سرعت در راه های كشور صورت گرفته و باید بستر و زمینه های نصب دوربینهای كنترل سرعت در دو هزار كیلومتر از جاده ها در سراسر كشور فراهم كند.