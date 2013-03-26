  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۱۹

اميني:

دانش آموزان تايبادي در ايام نوروز اعتکاف علمي كردند

تایباد - خبرگزاری مهر: مديرآموزش و پرورش شهرستان تايباد از اجراي طرح اعتكاف علمي ويژه دانش آموزان نخبه مقطع پيش دانشگاهي در نوروز امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي اميني صبح سه شنبه در حاشيه بازديد از اين اعتكاف گفت: طرح اعتكاف علمي همه ساله با هدف کیفیت بخشي به سيستم مطالعاتي دانش آموزان و در راستای استفاده بهينه از فرصت ها و با برنامه ریزی مدون برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در آزمون سراسری در تعطيلات نوروز برگزار می شود.

مدير آموزش و پرورش شهرستان تايباد افزود: در قالب این طرح دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي به مدت دوازده روز در پایگاه هاي مورد نظر حاضر شده و در کنار همکلاسی های خود به مرور درس ها می پردازند.

اميني همچنين به حضور مداوم دبيران براي پاسخگويي به اشكالات علمي دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مشاوران مدارس هم به منظور ارائه خدمات مشاوره اي در كناردانش آموزان هستند.

 لازم به ذكر است در اين اعتكاف علمي كه در آموزشگاههاي معراج و حضرت خديجه كبري (س) برگزار شده است مجموعه اي از دانش آموزان نخبه و معدل بالا از تمامي دبيرستانهاي متوسطه تايباد شركت كرده اند كه در شبانه روز بين 10 تا 14 ساعت به مطالعه و مرور مطالب مي پردازند.

