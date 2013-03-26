دانش آموزان تايبادي در ايام نوروز اعتکاف علمي كردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي اميني صبح سه شنبه در حاشيه بازديد از اين اعتكاف گفت: طرح اعتكاف علمي همه ساله با هدف کیفیت بخشي به سيستم مطالعاتي دانش آموزان و در راستای استفاده بهينه از فرصت ها و با برنامه ریزی مدون برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در آزمون سراسری در تعطيلات نوروز برگزار می شود.

مدير آموزش و پرورش شهرستان تايباد افزود: در قالب این طرح دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي به مدت دوازده روز در پایگاه هاي مورد نظر حاضر شده و در کنار همکلاسی های خود به مرور درس ها می پردازند.

اميني همچنين به حضور مداوم دبيران براي پاسخگويي به اشكالات علمي دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مشاوران مدارس هم به منظور ارائه خدمات مشاوره اي در كناردانش آموزان هستند.

لازم به ذكر است در اين اعتكاف علمي كه در آموزشگاههاي معراج و حضرت خديجه كبري (س) برگزار شده است مجموعه اي از دانش آموزان نخبه و معدل بالا از تمامي دبيرستانهاي متوسطه تايباد شركت كرده اند كه در شبانه روز بين 10 تا 14 ساعت به مطالعه و مرور مطالب مي پردازند.