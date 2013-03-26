مشکلات عشایری در ریگان برطرف شود

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با مهر اظهارداشت: به دلیل بارندگیهای اخیر در مناطق عشایری راه ارتباطی این روستا تخریب شده ونیاز به بازسازی و ترمیم دارد.



نماینده مردم شهرستانهای بم ریگان فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: خشکسالی های پیاپی در منطقه عشایری دهنه عباسعلی باعث مهاجرت اهالی این منطقه شده است.



وی افزود: امیدواریم با همکاری مسولان عشایری مشکل راه ارتباطی این منطقه برطرف شود و تردد وعبور و مرور در این منطقه آسان شود.



نماینده شرق استان در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکل فضاهای اموزشی در این منطقه یکی دیگز از مشکلات است که نیاز به ساخت واحد اموزش مقا وم در این منطقه دارد.



حجت الاسلام غضنفر آبادی افزود: با فراهم نمودن امکانات در این منطقه باعث جلوگیری از مهاجرت عشایر به سایر نقاط شهرستان شویم.

