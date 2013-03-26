۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

غضنفرآبادی:

مشکلات عشایری در ریگان برطرف شود

کرمان – خبرگزاری مهر: نماینده شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی ریگان گفت: مشکل راه ارتباطی در مناطق عشایری دهنه عباسعلی باعث ایجاد مشکلاتی برای عشایر این منطقه شده است.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با مهر اظهارداشت: به دلیل بارندگیهای اخیر در مناطق عشایری راه ارتباطی این روستا تخریب شده ونیاز به بازسازی و ترمیم دارد.

نماینده مردم شهرستانهای بم ریگان فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: خشکسالی های پیاپی در منطقه عشایری دهنه عباسعلی باعث مهاجرت اهالی این منطقه شده است.

وی افزود: امیدواریم با همکاری مسولان عشایری مشکل راه ارتباطی این منطقه برطرف شود و تردد وعبور و مرور در این منطقه آسان شود.

نماینده شرق استان در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکل فضاهای اموزشی در این منطقه یکی دیگز از مشکلات است که نیاز به ساخت واحد اموزش مقا وم در این منطقه دارد.

حجت الاسلام غضنفر آبادی افزود: با فراهم نمودن امکانات در این منطقه باعث جلوگیری از مهاجرت عشایر به سایر نقاط شهرستان شویم.
 

