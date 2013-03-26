صفات مدیرکل بنیاد شهید خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سابق بنیاد شهید استان خوزستان، عبدالعزیز عچرش بود که دی ماه امسال با حکم استاندار خوزستان به عنوان مدیرکل مالی و اداری استانداری خوزستان منصوب شد.



در این مدت جاسم صفات به صورت سرپرستی بنیاد شهید خوزستان را اداره کرد که اکنون حکم وی برای مدیرکلی از سوی زریبافان رئیس بنیاد شهید کشور صادر شده است.



در استان خوزستان 17 هزار و 600 پرونده شهید را داریم. جانبازان بالای 25 درصدی که برای آنها پرونده تشکیل شده نیز بیش از 34 هزار نفر هستند.



بنیاد شهید و امور ایثارگران یک نهاد غیر دولتی که تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری است. بنیاد شهید انقلاب اسلامی در ۲۲ اسفند ۱۳۵۸، بر اساس فرمان امام خمینی که شامل ۱۰ بند بود برای رسیدگی به وضعیت خانواده‌های شهدا و همچنین رسیدگی به امور معلولان و آسیب دیدگان انقلاب اسلامی تشکیل شد.

