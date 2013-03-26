به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی زاده با اشاره به ثبت یک رکورد جدید در جابه جایی مسافران از ابتدای تعطیلات نوروز تا چهارم فروردین ماه، اظهار داشت: 95 درصد از جابهجاییهای صورت گرفته از ابتدای تعطیلات تاكنون مربوط به بخش جادهای بوده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای افزود: از این میزان یك میلیون نفر از طریق شبكه ریلی، 400 هزار نفر از طریق هوایی و 1.5 میلیون نفر در بخش دریایی از طریق بنادر و 25 میلیون نفر از طریق وسایل حمل ونقل عمومی در جادههای كشور جابهجا شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان كرد: میزان جابهجایی صورت گرفته از ابتدای تعطیلات تاكنون افزایش هشت درصدی را نشان می دهد ضمن آنکه در وزارت راه وشهرسازی در بخش های مختلف حمل نقلی از جمله هوایی، دریایی، ریلی و جادهای ستادهایی تشكیل شده است.
وی افزود: در روزهای نخست امسال بیشترین تردد ثبت شده مربوط به استانهای مازندران، البرز، گیلان، فارس، تهران و قم بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در 11 ساعت گذشته امروز استانهای مازندران، البرز، قم، تهران و خراسان رضوی بیشترین تردد را داشتهاند و بیشترین تردد از ابتدای تعطیلات مربوط به روز چهارم فروردین بوده است.
افندی زاده گفت: در تعطیلات نوروزی از انتهای اسفندماه سال گذشته تا چهارم فروردین 400 هزار نفر از طریق پایانههای مرزی به كشورهای همسایه مسافرت كردند.
وی با یادآوری اینکه وزارت راه وشهرسازی با 11 هزار نفر راهدار در سراسر جادههای كشور تا 16 فروردین ماه كه پایان سفرهای نوروزی است، آمادگی كافی را برای ارائه خدمات دارد، تاكید كرد: مسافران می توانند برای اطلاع از وضعیت راههای كشور با شماره 141، وضعیت هوای كشور 134 و اطلاعات پروازها در سراسر كشور با شماره سه رقمی 199 تماس بگیرند.
