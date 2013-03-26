۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

در دیداری دوستانه؛

برزیل از شکست مقابل روسیه گریخت

تیم فوتبال برزیل در ادامه دیدارهای دوستانه خود دوشنبه شب در ورزشگاه استمفوردبریج لندن مقابل تیم ملی روسیه به تساوی یک بر یک دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار شاگردان فابیو کاپلو بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشتند و در دقیقه 73 توسط "ویکتور فایتزولین" یک بر صفر پیش افتادند.

بازی تا دقایق پایانی با برتری روسیه دنبال می شد که "فرد" مهاجم تیم ملی برزیل سومین گل خود را در سومین بازی اش برای این تیم به ثمر رساند و برزیل را از شکست مقابل روسیه نجات داد.

کاپلو اکنون بعد از 8 بازی به عنوان سرمربی روسیه بدون شکست باقی مانده اما از طرف دیگر لوئیز فلیپه اسکولاری سرمربی برزیل در 3 بازی که هدایت این تیم را به عهده گرفته حتی یک پیروزی هم کسب نکرده است.

اسکولاری ابتدا در ومبلی مغلوب انگلیس شد سپس پنجشنبه گذشته مقابل ایتالیا در ژنو سوئیس به تساوی 2 بر 2 رضایت داد و دوشنبه شب هم در لندن مقابل روسیه به تساوی یک بر یک دست یافت.

برزیل خود را برای دیدارهای جام کنفدراسیون ها آماده می کند و این در حالی است که تمام هواداران فوتبال برزیل انتظار دارند تیم ملی کشورشان در جام جهانی 2014 در خانه عنوان قهرمانی را کسب کند.

