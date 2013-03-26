برگزاری اولین سوگواره سراسری هنر فاطمی توسط شهرداری زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سلطانی محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: فراخوان پژوهش در باب عزاداریهای فاطمیه ، مسابقه عکس فاطمی ، مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع فاطمیه و نیز مسابقه خوشنویسی با محوریت نگارش فرازهایی از متن حدیث شریف کساء و خطبه فدک حضرت زهرا (س) از برنامه های این سوگواره است.

وی تحلیل بیانات و نقش رهبر معظم انقلاب در زنده نگه داشتن فاطمیه ، تبیین نقش وحضور مراجع در عزاداری فاطمیه و چگونگی گسترش فرهنگ فاطمیه را از محورهای پژوهش سوگواره سراسری هنر فاطمی عنوان کرد و گفت: پژوهش های ارسالی باید به صورت علمی - پژوهشی و با نگاه به محورهای فراخوان بوده و با نرم افزار WORD (فونت Mitra اندازه 15) تایپ و بصورتCD به دبیرخانه همایش به آدرس زنجان – خیابان امام – مابین بلوار آزادی و چهارراه صدرجهان – نبش کوچه حاج ابوطالب – ساختمان معین – معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان ، ارسال و یا به آدرس info@mahfel-zn.ir ایمیل شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان افزود: علاقمندان شرکت در مسابقه عکاسی نیز می توانند عکس های خود را باموضوع عزاداری های فاطمیه ، دسته جات وتکایا، حضور روحانیون و مراجع معظم تقلید در عزاداری ها ، به آدرس دبیرخانه برگزاری ارسال نمایند .

سلطانی محمدی تصریح کرد: شرکت برای تمامی عکاسان اعم از حرفه‌ای و آماتور آزاد بوده و عکس ها باید با وضوحdpi 300 و بافرمتjpg و یاTIFF، در قالب یکCD تحویل دبیرخانه مسابقه شود.

وی با اشاره به مسابقه بزرگ وبلاگ نویسی با موضوع فاطمیه گفت: موضوع وبلاگ ها بایستی در رابطه با فاطمیه و نقش زنان در دفاع از حریم ولایت بوده و وبلاگ نویسان می توانند از تمامی قالبهای رایج نوشته های وبلاگی مانند دل نوشته، خاطرات، یادداشت روزانه،قطعات ادبی ،شعر کلاسیک و نو، روایات تاریخی و غیره استفاده نمایند.

سلطانی محمدی افزود: علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.mahfel-zn.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های 3-3263902 تماس بگیرند.