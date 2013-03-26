آمادگي راهداران استان زنجان براي استقبال از موج دوم مسافران نوروزي

به گزارش خبرگزاری مهر، كليم اله وثوقي با اشاره به آمادگي كامل راهداري استان زنجان براي استقبال از موج دوم مسافران نوروزي گفت‌: اكيپ هاي نوروزي اين اداره كل با 450 نفر راهدار و پرسنل اداري به صورت كشيك هاي شبانه روزي و 250 دستگاه ماشين آلات سنگين ، نيمه سنگين و سبك تا پايان روز 17 فرودین ماه سالجاری دركليه محورهاي مواصلاتي استان مستقر وآماده خدمت رساني به مسافران نوروزي است.



مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان افزود: همچنين دراين مدت 65 دستگاه ماشين آلات GPS دارسبك راهداري درقالب گشت هاي امدادي و نظارتي درجاده هاي استان آماده ارائه خدمات خواهند بود.



وثوقی با تأكيد بر اينكه صحيح راندن بر سريع راندن اولويت دارد افزود: بيشترين عامل تصادفات جاده اي داشتن سرعت غير مجاز و خستگي و خواب آلودگي رانندگان بوده است.



وي ادامه داد: رعايت سرعت مطمئنه و توجه به علائم ايمني جاده اي در رانندگي شرط اول داشتن سفري ايمن است.



وثوقي همچنين توزيع 5 هزارعدد نقشه راهنماي راههاي استان در بين مسافران و نصب 44 بنر شامل اطلاع رساني شماره تلفن ها و سامانه پيامكي و سايت اداره كل و همچنين پيام هاي هشدار و ايمني را از ديگر اقدامات حوزه راهداري در ايام نوروز عنوان کرد.



وي در ادامه با اشاره به افزايش 58 درصدي ميزان تردد خودروها در ايام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از محورهاي مواصلاتي استان گفت : بيشترين ميزان تردد ها در حوزه استحفاظي استان مربوط به محور زنجان _ قزوين و زنجان _ تبريز بوده است.

واژگونی خودرو مگان و مصدومیت پنج سرنشین آن



واژگونی یک دستگاه خودرو مگان در محور ارتباطی زنجان - قزوین پنج مصدوم برجای گذاشت.

بنا به اعلام نیروهای امدادی این حادثه حوالی ساعت 19 عصر روز گذشته در کیلومتر 71 جاده زنجان - قزوین رخ داد.

پنچ مصدوم این حادثه پس از انجام عملیات امداد و نجات و مداوای اولیه، توسط تیم جمعیت هلال احمر و اورژانس زنجان به مراکز درمانی منتقل شدند تا اقدامات درمانی بر روی آنها انجام شود.

بنا به نظر کارشناسان پلیس راه، رانندگی حین خستگی و خواب آلودگی و تخطی از مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی، مطمئنا جان رانندگان را به خطر می‌اندازد که متاسفانه عده‌ای نسبت به این موضوع بی‌تفاوت هستند.

