16 کیلوگرم تریاک در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی وندایی در این باره اظهارداشت: در نخستین اقدام روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، کرج به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از سمند 15 کیلوگرم تریاک در 23 بسته آماده فروش کشف و قاچاقی مواد مخدر دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بیان کرد: همچنین ماموران انتظامی پاسگاه کورانه قزوین روز گذشته در اقدام دیگری، ضمن کشف یک کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو 206 یک قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.

وندایی تصریح کرد: ماموران انتظامی شهرستان آبیک نیز روز گذشته در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در این شهرستان مطلع و در اقدامی اطلاعاتی متهم را با یک دستگاه سواری پژو 405 شناسایی و دستگیر کردند.

این مسئول عنوان کرد: در این اقدام 640 گرم تریاک و یک دستگاه ترازوی دیجیتال کوچک کشف و ضبط شد.