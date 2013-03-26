10 تن بذر گندم و جو در استان قزوین تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند در این باره اظهارداشت: این بذر ها شامل هفت هزار و 400 تن بذر گندم و دو هزارو 800 تن بذر جو در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده است.

وی، به ارقام بذرهای تولیدی در استان اشاره کرد و افزود: این بذرها شامل ارقام گندم آبي زارع و پيشگام، گندم ديم پتو و ريچاو و ارقام جو آبي: نصرت و ريحان و جو ديم آبيدر و سهند است.

جلیلوند، به اهمیت و نقش بذر در تولید محصول اشاره کرد و یادآورشد: به منظور ساماندهی بذر با توجه به تنگناها و مشکلات مالی دیم کاران و افزایش کیفیت بذر خود مصرفی، بوجاری و ضدعفونی این بذور در قالب مساعدت های دولتی مورد حمایت ویژه قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین به منظور واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی در حال حاضر کل تولید بذر مور نیاز استان توسط بخش خصوصی و با نظارت دقیق مرکز تحقیقات کشاورزی انجام می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: براساس برنامه کمیته بذر کشور هر ساله 30 درصد از بذر مورد نیاز استان در قالب طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده تولید و در بین کشاورزان گندم کار استان توزیع می شود.

جلیلوند، در خصوص بذور خود مصرفی کشاورزان تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی با تجهیز واحدهای بوجاری سیار در سطح مراکز خدمات بطور رایگان اقدام به بوجاری و ضدعفونی بذر کرده که با استقبال خوب کشاورزان همراه بوده و تاثیر بسزایی در افزایش راندمان در واحد سطح داشته است.

وی، به ضدعفونی و معرفی ارقام متحمل به بیماری های رایج مانند سیاهک پنهان و آشکار و همچنین زنگ غلات در تولید بذر اشاره کرد و گفت: هر ساله با معرفی لاین های مقاوم و حذف لاین های حساس به انواع بیماری های مهم در دستور کار کارشناسان زراعت و تحقیقات است.

سمپاشی 750 هکتاراز کانون های اصلی آفت ملخ در قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات کنترل و شمپاشی در سطح 750 هکتار از کانون های اصلی آفت ملخ در شهرستان قزوین به پایان رسید.

مجید اسماعیلی در این باره اظهارداشت: کار دیده بانی و رد یابی این آفت از اوایل اسفند ماه در مناطق مختلف شهرستان قزوین آغاز شده که به محض ظهور پوره ملخ از 26 اسفند ماه

سال گذشته مبارزه با این آفت در سطح 750 هکتار آغاز شده است.

وی تصریح کرد: کانون های اصلی این آفت بیشتردر مناطق طارم سفلی است که همزمان این مبارزه در مناطق رازمیان و رجایی دشت نیز آغاز شده است.

اسماعیلی گفت: کانون اصلی این آفت در استان گیلان است که برای جلو گیری از طغیان آن در استان قزوین مبارزه از روستاهای مرزی قزوین و گیلان آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین اضافه کرد: در حال حاضر شش اکیپ از کارشناسان حفظ نباتات و بخش خصوصی در حال کنترل این آفت عمومی هستند.