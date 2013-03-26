کاهش33درصدی تصادفات فوتی/جاده یاسوج به شیراز و بابامیدان کم خطرترین محور

منوچهر سیاهپور به خبرنگار مهر گفت: میزان تصادفات جرحی در این استان نیز طی روزهای اخیر 50درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در مجموع میزان تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته در جاده های استان 50درصد افزایش داشته است.

سیاهپور اظهار داشت: از 25 اسفند سال گذشته تا امروز ششم فروردین، 9 فقره تصادف در محورهای ارتباطی این استان به وقوع پیوسته است.

جاده یاسوج به شیراز و بابامیدان کم خطرترین محور استان

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بیشترین تصادفات در محورهای گچساران به نورآباد ممسنی و دهدشت به بهبهان به وقوع پیوسته است.

وی بیان داشت: محورهای یاسوج به بابامیدان و یاسوج به شیراز در این مدت بی خطرترین محورها بوده و هیچ حادثه رانندگی در آنها به وقوع نپیوسته است.

سیاهپور افزود: پس از این دو، محور یاسوج به اصفهان نیز با یک تصادف کم خطرترین محور ارتباطی استان بوده است.

وی مهمترین دلیل تصادفات اخیر در محورهای ارتباطی این استان را انحراف به چپ عنوان کرد و افزود: عدم توانایی در کنترل خودرو به دلیل سرعت غیرمجاز نیز از دیگر عوامل بروز این حادثه ها بوده است.

سیاهپور یادآور شد: بیشترین تصادفات مربوط به خودروهای سواری و پس از آن وانت بوده و همچنین 50درصد تصادفات در بعداز ظهر و اوایل شب اتفاق افتاده است.

فعالیت 61 گشت پلیس در جاده های استان

رئیس پلیس راه استان جاده گچساران به نورآباد و گچساران به بهبهان را پر ترافیک ترین محور ارتباطی استان طی روزهای اخیر عنوان کرد.

سیاهپور گفت: هم اکنون 61 تیم پلیس راه استان در محورهای مواصلاتی فعالیت می کنند و بر تردد خودروها نظارت دارند.

وی افزود: از این تعداد 23 تیم به صورت نامحسوس بر تردد جاده ای نظارت دارند.

وی به رانندگان توصیه کرد: قبل از سفر خودروی خود را از هر نظر بررسی و با حوصله و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام به سفر کنند.

سیاهپور استفاده از کمربند ایمنی برای همه سرنشینان را ضروری دانست و بیان داشت: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و خواب آلودگی یکی از مهمترین دلایل بروز تصادفات است.

وی افزود: رانندگان پس از هر دو ساعت رانندگی به مدت 15 دقیقه استراحت کرده و سپس اقدام به رانندگی کنند.

سیاهپور همچنین از ممنوعیت تردد خودروهای سنگین به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و غذایی طی روزهای 11تا 14 فروردین در محورهای ارتباطی استان خبر داد.