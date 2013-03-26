اعزام 940 مدال آور کشور به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفاری با اشاره به اعزام کاروان های راهیان نور ورزشکاران به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: 940 نفر از ورزشکاران، مدال آوران و اعضای تیم ملی(خواهر و برادر) در همه سنین و رشته های ورزشی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند تا از یادمانها و مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس دیدن کنند.



وی ادامه داد: این اردو از پنجم فروردین شروع شده و تا هشت فروردین ادامه دارد و دومین کاروان راهیان نور سازمان بسیج ورزشکاران است. اولین کاروان بسیج ورزشکاران در اسفند ماه با حضور قهرمانان المپیک ورزشی صورت گرفت که مورد استقبال این ورزشکاران قرار گرفت.



مسئول اعزام کاروان راهیان نور سازمان ورزش بسیج مستضعفین با اشاره به اهداف برگزاری این اردوی راهیان نور اضافه کرد: هدف از این برنامه فرهنکی حفظ ارزشهای دفاع مقدس، گسترش فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و انتقال به نسل جوان است که رمز موفقیت کشورمان در جنگ تحمیلی است.



غفاری افزود: ورزشکاران در این سفر سه روزه، از مناطق عملیاتی فتح المبین، شلمچه، طلائیه، اروندکنار، مسجد جامع خرمشهر، معراج شهدا و موزه خرمشهر بازدید می کنند.



وی عنوان کرد: ورزش باعث پرورش جسم و معنویت راهیان نور باعث پرورش روح و روان می شود. ورزشکاران نیاز دارند که در طول سال با حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، روحشان را معنوی تر کنند. بازدید جوانان ورزشکاران از مناطق جنگی باعث می شود که شهدا را به عنوان الگوی عمل کار خودشان انتخاب کنند و این گونه، راهشان را ادامه دهند.



مسئول اعزام کاروان راهیان نور سازمان ورزش بسیج مستضعفین تصریح کرد: شهدا با پیروی از مکتب امام حسین (ع) برای دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه خالصانه در مسیر شهادت طلبی حرکت و نام خود را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کردند.