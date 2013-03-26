بیش از 41هزار ميهمان نوروزي در مدارس کهگیلویه و بویراحمد اسكان يافتند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد 35هزار و768نفر از خانواده های فرهنگيان هستند.

وی بیان کرد: درمجموع هشت هزار و 280خانوار درمدارس استان اسكان يافتند.

طاهری اظهار داشت: اين تعداد شامل 82هزار و556نفر روز است كه از28اسفند تاكنون اسكان يافتند.

وی عنوان کرد: هم اکنون200مدرسه با هزار و 400كلاس درس برای اسکان مسافران در همه مناطق استان تجهیز شده است.

طاهری بیان داشت: مدارس در سه بخش كاملاً تجهيز، نيمه تجهيز وعادي دراختيار ميهمانان نوروزي قرار مي گيرد.