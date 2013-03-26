۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

تا ششم فروردين/

بیش از 41هزار ميهمان نوروزي در مدارس کهگیلویه و بویراحمد اسكان يافتند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مديركل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا ششم فروردين 41هزار و278 نفرميهمان نوروزي در مدارس این استان اسكان يافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد 35هزار و768نفر از خانواده های فرهنگيان هستند.

وی بیان کرد: درمجموع هشت هزار و 280خانوار درمدارس استان اسكان يافتند.

طاهری اظهار داشت: اين تعداد شامل 82هزار و556نفر روز است كه از28اسفند تاكنون اسكان يافتند.

وی عنوان کرد: هم اکنون200مدرسه با هزار و 400كلاس درس برای اسکان مسافران در همه مناطق استان تجهیز شده است.

طاهری بیان داشت: مدارس در سه بخش كاملاً تجهيز، نيمه تجهيز وعادي دراختيار ميهمانان نوروزي قرار مي گيرد.

 

 

